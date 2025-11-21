Рекламодателям

«Они будут формальностью»: домовые чаты в Новосибирской области переводят в МАХ

  • 21/11/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
«Они будут формальностью»: домовые чаты в Новосибирской области переводят в МАХ
Сейчас новым мессенджером охвачены около 17% многоквартирных домов региона

В рамках поручений Минстроя России, в Новосибирской области профильными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления ведется работа по созданию домовых чатов в национальном мессенджере МАХ. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Министерстве ЖКХ Новосибирской области.

— Это решение направлено на улучшение взаимодействия жильцов и управляющих организаций в сфере ЖКХ, обеспечение оперативного информирования жителей обо всех важных событиях и мероприятиях, касающихся содержания дома и придомовой территории, — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что в соцсетях Новосибирской области уже появились сообщения от жителей, которые пишут, что их УК обязывают создавать общедомовые чаты в мессенджере MAX до 1 декабря. Работница УК города Искитима рассказала редакции Infopro54, что соответствующее распоряжение пришло в компанию от городской администрации.

— От нас потребовали создать чат и обязательно включить в него сотрудника МКУ «Управление ЖКХ». В администрации это объяснили необходимостью оперативно передавать сведения в Министерство ЖКХ и Государственную жилищную инспекцию. Жители не горят желанием подключаться к этому чату. Пожилые предпочитают позвонить или прийти в УК ногами. Более молодые заявляют, что им достаточно общения в существующих чатах, — пояснила собеседница редакции.

Председатель правления Союза управляющих компаний «Единство» Александр Синица напомнил Infopro54, что домовые чаты жители создают для себя, чтобы общаться и обмениваться информацией. У управляющих компаний нет законодательно прописанных обязанностей по их созданию и ведению.

— Это физически невозможно сделать. Для того, чтобы включить жителя в чат, в рамках законодательства о персональных данных УК должны от каждого жителя получить согласия. У некоторых компаний это десятки, а то и сотни тысяч жителей, то есть это технически невозможно, — говорит собеседник редакции.

Сами УК, по его словам, не создают чаты, тем более подразумевающие двустороннее взаимодействие с жителями. В лучшем случае это будет чат для информирования об авариных отключениях, ремонтных работах.

— Если чат двусторонний, то поток сообщений идет безостановочно. Круглые сутки. Жители задают вопросы и считают, что главный инженер, бухгалтер, технический специалист должны на них отвечать оперативно и в любое время дня и ночи. При этом никто не смотрит, что несколько сообщений выше такой ответ уже был. Никто не вспоминает, что есть телефоны диспетчерских служб, сайты УК, ГИС ЖКХ, где размещается вся актуальная информация. В конечном итоге это накручивает градус недовольства УК. Чтобы работать с таким чатом, УК должна выделять отдельного человека, который сутками будет сидеть на ленте. И я уже неоднократно говорил об этом сотрудникам администраций, которые собирали представителей нашего рынка, —поясняет Синица.

Он напомнил, что большинство домовых чатов сейчас создано инициативными жителями, которые являются их администраторами. По его словам, уже были попытки включить в эти чаты сотрудников ГЖИ, МинЖКХ. Например, в предвыборный период.

— Мы уговаривали жителей добавить этих людей. Но как только те начинали агитировать, их сразу же блокировали. А потом возмущенные жители звонили и выговаривали за это нам, — вспоминает Александр Синица.

Он не исключил, что в итоге все придет к тому, что домовые чаты в MAX будут создаваться для галочки. В них войдут представители МинЖКХ, ГЖИ, УК и еще несколько общественников, приближенных к этим организациям. На этом все закончится. В итоге у каждого дома будут несколько домовых чатов: работающий и формальный.

По его оценке, сейчас в MAX созданы домовые чаты примерно 17% многоквартирных домов Новосибирской области.

Как сообщал телеграм-канал «Управдом», после заявления министра ЖКХ Ирека Файзуллина о том, что в ближайшее время для всех МКД централизованно создадут официальные домовые чаты, а их администраторами станут сотрудники региональных ГЖИ, последние начали массово рассылать в УК свои «письма счастья». В перспективе предполагается, что функции админов чатов будут передаваться УК. Ранее созданные чаты в мессенджере MAX придется удалить и перенести всех пользователей в новые официальные группы. В ряде регионов МАХ предлагают использовать для приема аварийных заявок.

— Если система действительно будет работать так, то непонятно, зачем нужны недавно введенные аварийные звонки через ГИС и мобильные приложения УК. Получается, что все должно переехать в МАХ. Интересно другое — как диспетчер УК сможет не потерять заявку в потоке сообщений? Если представить среднюю УК, у которой 100 МКД, и в каждом хотя бы по 100 собственников, то нагрузка превращается в бесконечную ленту уведомлений. При этом многие УК до сих пор не знают, что делать с уже внедренными домовыми чатами? — рассуждают эксперты канала «Управдом».

По данным на середину ноября, среднесуточная аудитория национального мессенджера MAX превысила 22,1 миллиона человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября — суточный охват составил 25,6 миллиона пользователей.

Ранее редакция сообщала о том, что в соцсетях все больше жалоб людей, которых исключили из локальных групп, домовых и районных чатов. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

