Глава новосибирской стройфирмы Владимир Коновалов скрылся от суда

Суд Новосибирска изменил меру пресечения Владимиру Коновалову, совладельцу строительного холдинга ПТК-30, с подписки о невыезде на заключение под стражу. Бизнесмен, обвиняемый в обмане дольщиков, скрылся и объявлен в розыск, сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова. Она напомнила, что в январе 2026 года от суда скрылся и был заочно арестован его сын Антон Коновалов, которому предъявлены те же обвинения.

Напомним, в 2018 году на совладельцев холдинга ПТК-30, Владимира и Антона Коноваловых, завели дело о мошенничестве. Им предъявили обвинения и взяли под стражу, объяснив это тем, что бизнесмены часто ездят за границу. Например, в 2017 году они якобы отправились в Испанию для покупки недвижимости. Однако Коноваловы отрицали эти намерения, утверждая, что арест помешает их работе с дольщиками.

Предпринимателей продержали в СИЗО несколько месяцев, после чего меру пресечения смягчили. В 2019 году арбитражный суд Новосибирска признал Владимира и Антона Коноваловых банкротами.

В дальнейшем против них возбудили еще одно аналогичное уголовное дело. Общий ущерб по обоим делам, по оценке следствия, превышает 2,1 миллиарда рублей. Ни один из эпизодов обвинения отец и сын Коноваловы не признали. Под следствием они находятся с марта 2021 года. По версии прокуратуры, девелоперы поставили рекорд по хищению средств дольщиков в регионе.

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