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Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Глава новосибирской стройфирмы Владимир Коновалов скрылся от суда

Автор: Артем Рязанов

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Ранее аналогичное решение принял его сын — Антон Коновалов

Суд Новосибирска изменил меру пресечения Владимиру Коновалову, совладельцу строительного холдинга ПТК-30, с подписки о невыезде на заключение под стражу. Бизнесмен, обвиняемый в обмане дольщиков, скрылся и объявлен в розыск, сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова. Она напомнила, что в январе 2026 года от суда скрылся и был заочно арестован его сын Антон Коновалов, которому предъявлены те же обвинения.

Напомним, в 2018 году на совладельцев холдинга ПТК-30, Владимира и Антона Коноваловых, завели дело о мошенничестве. Им предъявили обвинения и взяли под стражу, объяснив это тем, что бизнесмены часто ездят за границу. Например, в 2017 году они якобы отправились в Испанию для покупки недвижимости. Однако Коноваловы отрицали эти намерения, утверждая, что арест помешает их работе с дольщиками.

Предпринимателей продержали в СИЗО несколько месяцев, после чего меру пресечения смягчили. В 2019 году арбитражный суд Новосибирска признал Владимира и Антона Коноваловых банкротами.

В дальнейшем против них возбудили еще одно аналогичное уголовное дело. Общий ущерб по обоим делам, по оценке следствия, превышает 2,1 миллиарда рублей. Ни один из эпизодов обвинения отец и сын Коноваловы не признали. Под следствием они находятся с марта 2021 года. По версии прокуратуры, девелоперы поставили рекорд по хищению средств дольщиков в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что центр экстрима в Военном городке Новосибирска попал под судебный арест.

Источник фото:Magnific / Автор — rawpixel.com

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд прокуратура

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Новосибирские речники предлагают разработать мастер-план развития Оби

Новосибирские речники предлагают разработать мастер-план развития Оби

Автор: Юлия Данилова

Сдерживающим фактором развития пассажирских и грузовых речных перевозок в Новосибирской области является отсутствие региональной политики и единого органа, координирующего ключевые вопросы развития речного комплекса внутренних водных путей и речного транспорта на территории региона. Об этом заявил на заседании комитета по транспорту Законодательного собрания руководитель Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Сергей Павлушкин.

Он перечислил необходимые шаги, которые в области необходимо сделать для развития водного транспорта:

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На месте частных домов на Писарева разрешили построить многоэтажки

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Семьи Шамшиных, Писарева, Татарской и Демьяна Бедного в центральной части города. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев.

Новый проект межевания кардинально меняет характер застройки этого квартала. Ранее эта территория была занята преимущественно деревянными частными домами, и здесь действовали иные градостроительные нормы, предполагавшие малоэтажное или смешанное использование.

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Центр экстрима в Военном городке Новосибирска попал под судебный арест

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области наложил обеспечительные меры на недостроенный спортивный комплекс в центре города. Иск подан региональным департаментом имущества и земельных отношений к строительной компании «Спорт-Инвест».

Судебный акт от 8 июня 2026 года запретил ответчику распоряжаться объектом незавершенного строительства площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Компании теперь нельзя продавать долгострой, передавать права на него третьим лицам, вносить в уставный капитал или отдавать в залог. Соответствующие ограничения направлены в Управление Росреестра по Новосибирской области, которому предписано приостановить регистрационные действия в отношении спорного имущества.

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Центр научно-технологического развития станкостроения создан в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Региональный центр научно-технологического развития станкостроения создан на базе НГТУ НЭТИ. Это одна из первых площадок такого типа в России. Стратегической целью центра будет комплексное сопровождение в режиме «одного окна» предприятий станкоинструментальной отрасли региона.

По мнению и.о. министра промышленности Новосибирской области Дениса Рягузова, создание центра на территории региона обеспечит качественный скачок в развитии промышленности.

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Депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска признали, что операторы кикшеринга в полной мере не соблюдают вступившие в силу в апреле требования, регулирующие деятельность рынка самокатов. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов, отвечая на вопрос председателя транспортного комитета регионального парламента Валерия Ильенко.

Депутат Елена Тырина отметила, что на конец мая в муниципалитет были поданы 5305 заявок заявок на оформление парковок, а оформлены всего 348 штук. Они официально внесены в схему, опубликованную на сайте города.

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На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

Автор: Артем Рязанов

Сергей Мурашкин, который возглавлял новосибирское ООО «Катод» с 2019 года, покинул свой пост. По данным сервиса Контур.Фокус, с 15 июня 2026 года эту должность занял Андрей Гугучкин. Ранее, с 2017 по 2021 год, он руководил заводом «Экран» (АО «Экран-Оптические Системы»).

ООО «Катод» — производственное подразделение новосибирского завода «Катод». Завод работает в городе с 1994 года. Компания «Катод» была основана в 2011 году, специализирующаяся на производстве электронных вакуумных ламп, трубок и других вакуумных приборов. Её единственный учредитель — Владимир Локтионов.

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Глава новосибирской стройфирмы Владимир Коновалов скрылся от суда

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