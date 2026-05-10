Короткие, для подготовленных, невозможные: названы самые популярные веломаршруты в Новосибирской области

В Новосибирской области ежегодно увеличивается количество велосипедистов и велотуристов. При этом велотуризм развивается без государственных программ, официальных маршрутов и бюджетных вливаний. Никакое профильное ведомство не утверждает перечень рекомендованных направлений, не устанавливает указатели и не обустраивает стоянки.

В регионе сложилась сеть маршрутов, охватывающая сотни направлений: от часовых прогулок по городским окраинам до многодневных автономных походов с ночевками. О том, куда едут новички, где ищут красивые виды любители походов выходного дня и какие расстояния проходят подготовленные райдеры, Infopro54 рассказал велосипедист с двадцатилетним стажем Константин Тынаев.

Купил велосипед — и началось

Свои первые километры большинство горожан накатывают в Заельцовском парке и Заельцовском бору. Сюда удобно добираться жителям правобережной части города, здесь предсказуемый рельеф и понятная дорожно-тропиночная сеть. Именно с этого места начинают почти все новосибирские велосипедисты. Отсюда можно уйти в сторону Мочищенского аэродрома — по асфальту либо грунтовыми дорогами, а затем вернуться вдоль Оби обратно в город.

— Заельцовский парк, Заельцовский бор. Это, можно сказать, классика. Постепенно география расширяется. Появляются маршруты до Раздольного, в долину реки Издревой, куда можно заехать через Шелковичиху или свернуть с Гусинобродского шоссе. Расстояния там небольшие: от 15 до 20 километров в одну сторону, — говорит Константин Тынаев.

В левобережной части Новосибирска начинающие велосипедисты любят поля на Затулинке. Оттуда можно ехать к ОбьГЭС и водохранилищу. Такие маршруты проходятся за полдня и формируют первый опыт самостоятельных выездов за городскую черту.

ПВД: красивые виды и новые впечатления недалеко от города

Аббревиатура ПВД — «поход выходного дня» — в велосипедной среде давно стала общеупотребительной. Это формат, при котором группа или одиночка выезжает утром и возвращается к вечеру, преодолевая от 50 до 70 километров. Ни палаток, ни горелок с собой не берут: задача в том, чтобы за день добраться до интересной точки, отдохнуть и вернуться.

Одно из самых востребованных направлений — берег Обского моря в районе Сосновки и Красного Яра. Любят велосипедисты и старый Бердск — этот затопленный город открывается в маловодные годы, когда обнажается дно Новосибирского водохранилища.

— В Морозово — красивый берег, устье реки Коён. Прямо роскошное место, и велосипедисты его любят. Казачья грива — тоже известный и популярный маршрут, идущий по водоразделу реки Ини и реки Коён. В Речкуновку очень многие ездят. Там заброшенный красивый санаторий, такое почти всех интересует. Есть также маршруты в заброшенные деревни. Если говорить о маршрутах, где часть пути на электричке, то это, конечно, Беловский водопад, Барсуковская пещера (для тех, кто любит пещеры), — рассказывает Константин Тынаев.

Для подготовленных: приключения на сотни километров

Те, кому мало однодневных выездов и кто готов к более долгим поездкам, ездят по маршрутам, рассчитанным на три-четыре дня. Здесь расстояния в сотни километров, стоянки, ночевки в палатках. Территория Новосибирской области настолько большая, что при желании в велопутешествие можно отправиться надолго.

— Кто подготовленный — едет с ночевкой, с палаткой. В Маслянинском районе Собачий Камень, Соколиный Камень — красивые места. Там скалы, Бердь, песчаные пляжи. За день тяжело туда и обратно съездить, поэтому обычно планируют ночевку. Один из самых известных протяженных маршрутов — вокруг Обского моря. Полный круг составляет порядка 600 километров. Его проходят за четыре-пять дней, двигаясь через Караканский бор, Ордынское и Камень-на-Оби. Часть пути идет вдоль воды по плоскому рельефу, часть — по пескам, где после дождей ехать легче. Некоторые велосипедисты ночуют на турбазах, другие полностью автономны с палаткой, — говорит Константин Тынаев.

В рассказе о расстояниях, которые готовы преодолевать новосибирские велотуристы, стоит упомянуть Общесибирский Первомайский велопробег. Впервые он был проведен в 2023 году. Маршрут: Новосибирск — Томск по левому берегу Оби. Его участниками стали три человека. Сейчас он собирает уже около 400 участников из разных городов и проходит на Алтае. В 2026 году велосипедисты за три дня проехали 165 километров.

Маршруты, которые уже невозможны

В истории новосибирских веломаршрутов есть и такая глава — маршруты, которые нельзя повторить. Потому что места, где они пролегали, по каким-то причинам изменились. Например, был такой очень популярный маршрут, который назывался «Мертвый город». Это территория под Новосибирском, на которой до 90-х годов располагалась часть РВСН (Ракетные войска стратегического назначения).

Велотуристы привозили оттуда много фотографий и впечатлений. Но в 2015 году «Мертвый город» сравняли с землей. Теперь там коттеджный поселок.

Вот еще один пример: заброшенный мраморный карьер в Искитимском районе. Туда тоже часто приезжали велосипедисты. Они даже брали с собой музыкальные инструменты, чтобы проверить, действительно ли в карьере акустика так хороша, как о ней говорят.

Около десяти лет назад добраться до карьера стало невозможно. Там поставили охрану и шлагбаум, перекопали альтернативные подъезды. Говорят, что у территории появился собственник.

Велосипед как символ свободы

Принципиальная особенность новосибирского велотуризма — его самоорганизация. В регионе практически нет коммерческих велотуров по местным маршрутам. Есть несколько крупных сообществ и множество мелких групп, которые координируются через социальные сети и мессенджеры. Некоторые магазины при продаже велосипедов рекомендуют новичкам присоединиться к одному из таких объединений, где уже продуманы маршруты и есть сопровождающие.

Одиночки тоже не редкость, однако чаще катаются небольшими группами — по два-три-пять человек. Кто-то предпочитает дисциплинированные колонны с замыкающим и технической поддержкой, кто-то — свободные выезды, где маршрут можно поменять по настроению. Но общим остается одно: все маршруты, от коротких парковых кругов до 600-километровых петель, разведаны и поддерживаются самими велосипедистами. Никакого официального статуса у них нет — и пока он, судя по темпам роста велосообщества, никому особенно не нужен.

