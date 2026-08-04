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Бизнес Право&Порядок

Розыск создателя «ПТК-30» утвердил Новосибирский областной суд

Автор: Оксана Мочалова

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Апелляция защиты Владимира Коновалова отклонена

Новосибирский областной суд не удовлетворил жалобу защиты и подтвердил законность розыска одного из создателей строительной группы «ПТК-30» Владимира Коновалова. Ранее предприниматель, обвиняемый в масштабных махинациях с деньгами дольщиков, перестал являться по вызовам и покинул указанный им адрес. В итоге суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, а затем объявил в розыск. Аналогичная история произошла и с его сыном Антоном, который также скрылся от суда еще в начале этого года.

История уголовного преследования семьи Коноваловых началась в 2018 году. Изначально им инкриминировали мошенничество, в результате которого пострадали около 400 клиентов, а общая сумма ущерба составила 730 миллионов рублей. Позднее появилось второе дело, связанное с хищением еще 1,4 миллиона рублей у почти 900 обманутых покупателей жилья. По оценкам следствия, общий ущерб от деятельности девелоперов в итоге превысил 2,1 миллиарда рублей, что стало своего рода рекордом для региона.

Стоит напомнить, что в 2019 году арбитражный суд Новосибирска признал обоих бизнесменов банкротами. В мае 2025 года Центральный районный суд уже вынес приговор Антону Коновалову, назначив ему три года лишения свободы условно и штраф в 150 тысяч рублей. Несмотря на это, ни отец, ни сын свою вину так и не признали ни по одному из эпизодов обвинения. Теперь, когда решение областного суда вступило в силу, правоохранительные органы продолжат активные розыскные мероприятия в отношении старшего из фигурантов дела.

Ранее редакция сообщала, что экс-депутат горсовета Новосибирска Джулай не смог оспорить долги за вывоз мусора.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : суд розыск ПТК-30

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В Кольцово торжественно вручили ключи первым новоселам ЖК федеральной компании «Эталон»

В Кольцово торжественно вручили ключи первым новоселам ЖК федеральной компании «Эталон»

Первый корпус жилого комплекса «Счастье в Кольцово» в наукограде Кольцово введён в эксплуатацию 29 июня. Официальная церемония передачи ключей прошла при участии главы наукограда Николая Красникова, представителей Группы «Эталон» и была приурочена ко Дню строителя.

Стоит отметить, что развитие жилищного строительства в наукоградах остаётся одним из чувствительных индикаторов социально-экономической динамики малых городов: для жителей это вопрос качества среды и инфраструктуры, для властей — баланс между ростом населения и сохранением научного профиля территории. В этом контексте ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Счастье в Кольцово» — заметный этап в эволюции посёлка: впервые в Новосибирской области федеральный застройщик реализует масштабный проект, согласованный с градостроительной стратегией наукограда.

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Новосибирская область покинула топ-10 антирейтинга ОСАГО

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область продолжает находиться в «красной зоне» российского «антирейтинга» по риску мошенничества в ОСАГО, но региону удалось покинуть первую десятку этого списка. Рэнкинг составляется Российским союзом автостраховщиков (РСА) на основе двух ключевых показателей: доли риска по ОСАГО и частоты страховых случаев. В настоящее время «красная зона», куда входят регионы с самой сложной ситуацией, насчитывает 20 субъектов Федерации.

Значительные изменения в лучшую сторону эксперты связывают с активизацией работы правоохранительных органов.

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За пять лет производство цветов в Сибири выросло на треть

Автор: Юлия Данилова

В прошлом году сельхозпредприятиями СФО было срезано 20 млн 605 тысяч цветов и бутонов, что составляет 5% от общероссийских показателей. При этом за 5 лет производство цветов на срез в округе выросло на 33%, констатируют аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Активно наращивает своё присутствие на рынке хризантем компания из Алтайского края. Мощности предприятия позволяют выращивать до 10 млн штук в год. Сельхозпредприятия Томской области произвели 2 млн штук цветов, Иркутской — 1,4 млн штук.

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Новосибирские предприниматели готовят иски к Wildberries о возмещении убытков

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские предприниматели (селлеры), работающие с маркетплейсом Wildberries, пострадали от беспилотников, которые атакуют склады и распределительные центры компании. Об этом редакции рассказали несколько участников местного рынка.

— Пострадавшие есть среди малых, средних и крупных компаний. Общей статистики нет. Цифры меняются постоянно. Но в среднем самые мелкие получают по 20 тысяч, остальные — пока ничего, — пояснил эксперт, знакомый с ситуацией.

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Верховный суд легализовал гостевые дома на участках под ИЖС

Автор: Оксана Мочалова

Высшая судебная инстанция России поставила точку в споре, который волновал многих владельцев частных домов, сдающих комнаты туристам. Суд подтвердил, что для использования индивидуального жилого дома в качестве гостевого не требуется менять вид разрешенного использования земли.

Поводом для разбирательства послужил иск одной из местных администраций к собственникам дома, которые сдавали в нем комнаты. Чиновники настаивали, что участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а коммерческая деятельность на нем недопустима. Кроме того, муниципалитет заявлял, что эксплуатация такого объекта якобы создает угрозу для жизни и здоровья людей и наносит ущерб окружающей среде.

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Уборочная кампания началась в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области началась уборка озимых и зернобобовых культур, сообщил министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства региона Андрей Михайлов на оперативном совещании.

— Уборочная кампания в этом году стартовала на семь дней раньше, чем в прошлом году — в силу погодных условий. Убрано на сегодняшний день 20 тысяч га — это 2% плана. Продолжаются кормозаготовки, — сказал Михайлов.

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Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

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Бизнес Право&Порядок

Розыск создателя «ПТК-30» утвердил Новосибирский областной суд

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