Розыск создателя «ПТК-30» утвердил Новосибирский областной суд

Новосибирский областной суд не удовлетворил жалобу защиты и подтвердил законность розыска одного из создателей строительной группы «ПТК-30» Владимира Коновалова. Ранее предприниматель, обвиняемый в масштабных махинациях с деньгами дольщиков, перестал являться по вызовам и покинул указанный им адрес. В итоге суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, а затем объявил в розыск. Аналогичная история произошла и с его сыном Антоном, который также скрылся от суда еще в начале этого года.

История уголовного преследования семьи Коноваловых началась в 2018 году. Изначально им инкриминировали мошенничество, в результате которого пострадали около 400 клиентов, а общая сумма ущерба составила 730 миллионов рублей. Позднее появилось второе дело, связанное с хищением еще 1,4 миллиона рублей у почти 900 обманутых покупателей жилья. По оценкам следствия, общий ущерб от деятельности девелоперов в итоге превысил 2,1 миллиарда рублей, что стало своего рода рекордом для региона.

Стоит напомнить, что в 2019 году арбитражный суд Новосибирска признал обоих бизнесменов банкротами. В мае 2025 года Центральный районный суд уже вынес приговор Антону Коновалову, назначив ему три года лишения свободы условно и штраф в 150 тысяч рублей. Несмотря на это, ни отец, ни сын свою вину так и не признали ни по одному из эпизодов обвинения. Теперь, когда решение областного суда вступило в силу, правоохранительные органы продолжат активные розыскные мероприятия в отношении старшего из фигурантов дела.

Ранее редакция сообщала, что экс-депутат горсовета Новосибирска Джулай не смог оспорить долги за вывоз мусора.