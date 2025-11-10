Участника СВО похитили ради полутора миллионов рублей в Новосибирске

В Новосибирске суд вынес приговор восьми местным жителям, которых признали виновными в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Новосибирской области.
История началась еще летом 2024 года. Похитители на трех автомобилях подъехали к бизнес-центру, схватили 20-летнего местного жителя и увезли его в лес Первомайского района. Там они избивали и вымогали 1,5 миллиона рублей. Испугавшись за свою жизнь, сибиряк отдал похитителям 95 тысяч рублей, уточняется в пресс-релизе. Вскоре преступников задержали.
— Из показаний потерпевшего следует, что подсудимые знали о наличии у него требуемых денежных средств, так как он получил выплаты в связи с участием в специальной военной операции, что также подтверждено показаниями свидетеля, — говорится в сообщении суда
На заседаниях самого пострадавшего заслушать не удалось. В ходе производства дела молодой человек убыл в зону СВО, где погиб.
Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет в колониях общего и строгого режима. Прокурор также потребовал конфисковать два автомобиля, использованных при совершении преступления, в доход государства.
Ранее редакция сообщала о том, что дело о похищении человека и вымогательстве передано в суд Новосибирска.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области / Автор — A. Petrova
