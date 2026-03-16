Сделка без оплаты: дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд

Заместитель прокурора области Виталий Дымолазов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора регионального оператора Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство» Александра Южакова. Экс-топ менеджер обвиняется в превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Южаков потребовал от руководителей двух коммерческих организаций продать фирмы общей стоимостью свыше 90 млн рублей его посредникам, угрожая в противном случае создать условия, при которых им обоим придется «уйти с рынка» обращения с отходами в регионе. При этом, будучи главой регоператора, он не принимал надлежащих мер к оплате, возникшей у возглавляемого им предприятия задолженности, перед организациями по договорам оказания услуг по транспортированию ТКО.

— Руководители организаций согласились на требования обвиняемого и продали юридические лица по договорам, оплата по которым фактически не производилась, —сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие также выяснило, что Александр Южаков также заключил с неназванной организацией два договора на оказание консультационных услуг на общую сумму 5 млн рублей. Оказанные услуги не привели к положительному результату, однако, Южаков дал указание работникам бухгалтерии полностью рассчитаться с подрядчиком.

Обвиняемый не признал вину по всем эпизодам преступлений.

Александр Южаков возглавил «Спецавтохозяйство» в июле 2024 года. С ноября 2019 года по июль 2024 он занимал должность директора по экономике и финансам в ГК «Первый строительный фонд». До этого он работал топ-менеджером в различных компаниях, включая ОАО «Ростелеком». О задержании Южакова стало известно 18 февраля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце декабря 2024 года появилась информация о том, что московский инвестор купил бердского перевозчика твердых коммунальных отходов. В феврале 2025 стало известно, что покупатель отказался от сделки.