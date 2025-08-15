С сентября водителей в Новосибирске будут проверять на алкоголь по-новому

С 1 сентября в России изменится порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Как сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов, в процедуре появились важные новшества.

Интервал между двумя измерениями алкоголя в выдыхаемом воздухе с помощью алкотестера увеличится до 15–25 минут. Раньше он составлял 15–20 минут. Если человека направят на химико-токсикологическое исследование, нужно будет сдать мочу в течение 30 минут. Если в это время уложится не удастся, то придется сдавать кровь.

Как сообщает ТАСС, также теперь в направлении на медосвидетельствование обязательно указывают прием медикаментов. Это поможет учесть их влияние на результаты экспертизы. Медицинские учреждения обязаны хранить биоматериалы три месяца после выдачи справки, а данные масс-спектрометрии (метод анализа вещества, который помогает определить его состав и структуру) — пять лет.

Напомним, в Новосибирске в ходе рейда «Нетрезвый водитель» с 7 по 11 августа поймали 56 пьяных водителей.

За вождение в нетрезвом виде предусмотрены штрафы до 45 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении наказание может включать штраф до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до 2 лет, а также лишение прав на управление автомобилем на 3 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума повысила штрафы за игнорирование требований полиции. За отказ остановить автомобиль предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей.