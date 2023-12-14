Алиментщица арестована на 15 суток под Новосибирском

15 суток под арестом проведет 35-летняя жительница села Толмачево Новосибирской области за неуплату алиментов.

— Должница уклоняется от обязательств перед своим несовершеннолетним ребенком, злоупотребляет алкоголем и нигде не работает. Несмотря на имеющуюся жилплощадь, женщина по месту регистрации не проживает, ведет бродяжнический образ жизни, из-за чего длительное время находилась в розыске, — говорится в сообщении ФСПП по Новосибирской области.

На днях приставы отыскали должницу и доставили ее в отделение. Там на нее составили протокол об административном правонарушении. Суд наказал алиментщицу 15 сутками ареста.

При продолжении уклонения от уплаты алиментов к женщине могут применить принудительное исполнения, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что отец тройняшек задолжал 3 млн рублей алиментов и сбежал из Новосибирска.