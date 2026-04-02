Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Сибирские предприниматели наращивают производство рыбы и рыбопосадочного материала

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Большинство делает ставку на форель. В топах спроса карповые, пелядь и осетровые

Новосибирская область стала лидером Сибирского федерального округа по производству товарной рыбы. В 2025 году местные предприятия вырастили 1,7 тысячи тонн аквакультуры. Это больше, чем в любом другом регионе СФО, сообщили аналитики Россельхозбанка.

Для сравнения: Республика Хакасия произвела 1,4 тысячи тонн, Кемеровская область — около 1 тысячи тонн. Красноярский край, который долгое время занимал первое место, из-за погодных условий и колебаний уровня Енисея опустился на четвёртую позицию с результатом 911 тонн.

Однако эксперты прогнозируют, что в 2026 году Красноярский край нарастит объёмы до 1,4 тысячи тонн и вернётся на второе или третье место.

Новосибирская область сохраняет сильные позиции и по производству рыбопосадочного материала. В 2025 году в регионе вырастили 197 тонн молоди и мальков. По этому показателю область уступила только Красноярскому краю (204 тонны) и Хакасии (201 тонна).

В целом по Сибирскому федеральному округу в 2026 году ожидается рост аквакультуры. По прогнозу аналитиков, в СФО произведут около 6 тысяч тонн рыбы — на 10% больше, чем годом ранее. В прошлом году в округе вырастили более 830 тонн рыбопосадочного материала, что на 51% превышает показатель 2024 года. Хозяйства активно возобновляют практику выращивания собственной молоди.

— Стимулирование развития рыбоводства в округах с суровыми климатическими условиями, часто удалённых от морского побережья, — один из способов обеспечения населения свежей рыбой. Экология Сибири и опыт аграриев позволяют эффективно развивать аквакультуру, что стратегически важно для наполнения местного потребительского рынка, — отметил управляющий директор Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Литяйкин.

Что касается структуры производства, то больше половины всей рыбы в СФО — лососёвые виды, в основном форель. Ещё 21% приходится на карповые, остальное — пелядь, осетровые и другие пресноводные рыбы.

Ранее редакция сообщала, что в Линево запускают производство кормов для аквакультуры.

Фото редакции Infopro54, автор — Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирская область

Теги : выращивание рыбы аквакультура

3 587
0
0
Предыдущая статья
Инвалид добирался до поликлиники в Новосибирске по ледяным желобам
Следующая статья
Школьники Новосибирска используют ИИ для уточнения непонятных тем

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Читать полностью

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

Читать полностью

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Автор: Оксана Мочалова

В России обсуждается идея ограничить годовые траты граждан на маркетплейсах. Предложение заключается во введении персонального лимита на покупки в интернете.

Как объяснила изданию «Абзац» общественный деятель Екатерина Шульгина, онлайн-площадки сделали шопоголизм массовым явлением. Многие люди ради ненужных вещей берут кредиты и попадают в долговую яму.

Читать полностью

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск лидирует среди сибирских городов-миллионников по доступности аренды в центральной части. Разрыв в ставках между ядром города и окраинами здесь составляет всего 27%: однокомнатная квартира в центральных районах Новосибирска стоит 38,9 тыс. рублей в месяц, а за его пределами — 30,7 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики «Циан».

Для сравнения, в соседнем Омске «наценка за центр» достигает 36% (32,1 тыс. против 23,6 тыс. рублей). В Красноярске разрыв — 30% (36,8 тыс. против 28,2 тыс. рублей).

Читать полностью

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Автор: Оксана Мочалова

Власти Новосибирской области предпринимают третью попытку найти подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима.

Заказчик — МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — вновь опубликовал тендер на возведение котельной и прокладку тепловых сетей. Проект должен объединить новые мощности с централизованной системой теплоснабжения города, чтобы закрыть потребности жилого фонда в микрорайонах Южный и Подгорный.

Читать полностью

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск преподнес аналитикам сюрприз. В марте 2026 года местные жители взвинтили спрос на контрацептивы так, как не делал больше никто в России. Рост продаж этой категории товаров составил 62% по сравнению с февралем — это абсолютный рекорд среди 28 крупнейших городов страны, которые изучал сервис «Мегаптека».

— При общем росте продаж на 15–20% именно категория «Контрацептивы» показала аномальный всплеск. Ни в одном другом городе, включая Омск, Красноярск или даже Москву, не было такого рывка, — отметили аналитики.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Туризм

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Общество Отставки и назначения

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Общество

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

Власть Город Общество

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Авто Бизнес

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Общество

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Бизнес Общество

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Бизнес Недвижимость

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Бизнес Власть

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Бизнес Общество

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Бизнес Город Общество

Операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок

Город Общество

Мэрия Новосибирска запустила опрос о городском транспорте и дорогах

Власть Общество

Пенсионерам Новосибирской области вернули несправедливо исключенный стаж

Бизнес Общество

Кризис переработки: в Новосибирске из-за проблем с лицензиями остановили утилизацию опасных отходов

Общество

В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Общество

«Поздравьте меня, я в терапии»: почему новосибирцы так полюбили ходить к психологам

Общество

В Новосибирске начался сезон пыли — на автомойках ежедневные очереди

Авто

На российском авторынке выросла доля отечественной техники

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности