Сибирские предприниматели наращивают производство рыбы и рыбопосадочного материала

Новосибирская область стала лидером Сибирского федерального округа по производству товарной рыбы. В 2025 году местные предприятия вырастили 1,7 тысячи тонн аквакультуры. Это больше, чем в любом другом регионе СФО, сообщили аналитики Россельхозбанка.

Для сравнения: Республика Хакасия произвела 1,4 тысячи тонн, Кемеровская область — около 1 тысячи тонн. Красноярский край, который долгое время занимал первое место, из-за погодных условий и колебаний уровня Енисея опустился на четвёртую позицию с результатом 911 тонн.

Однако эксперты прогнозируют, что в 2026 году Красноярский край нарастит объёмы до 1,4 тысячи тонн и вернётся на второе или третье место.

Новосибирская область сохраняет сильные позиции и по производству рыбопосадочного материала. В 2025 году в регионе вырастили 197 тонн молоди и мальков. По этому показателю область уступила только Красноярскому краю (204 тонны) и Хакасии (201 тонна).

В целом по Сибирскому федеральному округу в 2026 году ожидается рост аквакультуры. По прогнозу аналитиков, в СФО произведут около 6 тысяч тонн рыбы — на 10% больше, чем годом ранее. В прошлом году в округе вырастили более 830 тонн рыбопосадочного материала, что на 51% превышает показатель 2024 года. Хозяйства активно возобновляют практику выращивания собственной молоди.

— Стимулирование развития рыбоводства в округах с суровыми климатическими условиями, часто удалённых от морского побережья, — один из способов обеспечения населения свежей рыбой. Экология Сибири и опыт аграриев позволяют эффективно развивать аквакультуру, что стратегически важно для наполнения местного потребительского рынка, — отметил управляющий директор Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Литяйкин.

Что касается структуры производства, то больше половины всей рыбы в СФО — лососёвые виды, в основном форель. Ещё 21% приходится на карповые, остальное — пелядь, осетровые и другие пресноводные рыбы.

