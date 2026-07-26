Ситуация с бензином в Сибири остается напряженной

Ситуация с обеспечением автомобильным топливом в сибирских регионах остается напряженной. Такую оценку дал вице-премьер Александр Новак. По его словам, общая картина в России начинает выправляться: запуск нескольких НПЗ после ремонтов сократил очереди на большинстве заправок. Однако именно Сибирь остается регионом, где проблемы с горючим наиболее остры, а поставки решаются в ручном режиме на уровне федерального штаба.

В качестве основной меры поддержки рынка Новак объявил о продлении запрета на экспорт бензина до конца года. По его словам, экспортные ограничения на дизельное топливо, введенные 8 июля, отменят по мере восстановления рынка, чтобы НПЗ не испытывали сложностей с переизбытком. Кроме того, федеральный штаб планирует временно снизить норматив продаж топлива на бирже с 10% до 2% — это позволит направлять объемы по прямым договорам. Решение оформят нормативными актами на следующей неделе.

Новосибирская область на неделе с 20 июля получила дополнительные объемы топлива. На некоторых независимых АЗС, например, «Топаз», после трехнедельного перерыва вновь появился 92-й бензин, а время работы отдельных станций увеличилось с 3–4 часов до целого дня. Однако, по данным участников рынка, оптовые цены остаются высокими, а длинные очереди на заправках «Газпромнефть» никуда не исчезли.

Ранее проблемы с топливом затронули многие регионы. Власти называют их временными, а спикер Госдумы отмечает позитивные изменения. Однако эксперты фиксируют в Новосибирской области снижение числа работающих АЗС при незначительном падении потребления. Дальнейшее затягивание решения, предупреждают нефтетрейдеры, грозит серьезными трудностями для жителей и гостей города.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области оживились «топливные» мошенники.