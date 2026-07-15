«Ну как, уже известно?»: новосибирские родители сутками «сидят» в списках вузов, отслеживая рейтинги детей

ЕГЭ сдан, документы поданы, приёмная комиссия работает со списками — и наступает период, который психологически часто оказывается тяжелее самого экзамена. Формально самое трудное уже позади. Фактически семья входит в несколько недель неопределённости, и то, как родители проведут эти недели, во многом определит, с каким внутренним состоянием их ребёнок войдёт во взрослую, самостоятельную часть своей жизни — студенчество.

— Экзамен сдан, но напряжение в доме нередко не спадает, а меняет форму. Родители, вместо того чтобы выдохнуть, начинают тревожиться о вещах, на которые уже не могут повлиять: о проходном балле, о конкурсе, о позиции в рейтинговом списке. Эта тревога редко остаётся при себе. Ребёнок считывает эмоциональное состояние взрослых почти безошибочно, даже если те не произносят вслух ни слова беспокойства, и интерпретирует родительское напряжение как подтверждение собственных опасений, — рассуждает Юлия Дружинина, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ.

В результате тревога не делится пополам, а удваивается: к объективной неопределённости ситуации добавляется субъективное ощущение, что взрослые тоже не верят в благополучный исход. Эксперт дала рекомендации родителям как вести себя в период ожидания результатов приемной кампании в вузах.

Управляйте тревогой

Первая и, пожалуй, наиболее важная задача родителя в этот период — не транслировать ребёнку собственный страх перед неизвестностью.

Взрослый вправе тревожиться, но управление этой тревогой — его собственная работа, а не дополнительная нагрузка на ребёнка. Иногда самая настоящая родительская любовь — это просто тишина рядом. Июль закончится, списки опубликуют, жизнь продолжится. До тех пор главное — не сойти с ума и не сбить с толку того, о ком заботишься.

— Отдельным источником напряжения в этот период становится ближайшее окружение — родственники и знакомые, которые считают своим долгом регулярно интересоваться результатом. Вопрос «ну как, уже известно?», заданный из лучших побуждений, вынуждает ребёнка заново и заново проживать неопределённость, объяснять логику приоритетов при подаче документов и, по сути, оправдываться за то, что окончательного решения пока нет, — комментирует Дружинина.

По ее словам, родители в данной ситуации могут выполнить важную защитную функцию — принять на себя коммуникацию с окружением и избавить ребёнка от необходимости десятки раз отвечать на один и тот же тревожащий вопрос. Простая фраза «Пока ничего не известно, сообщим, когда будет ясность», сказанная взрослым за ребёнка, снимает часть эмоциональной нагрузки, которая иначе легла бы на него.

Результат приемной кампании — не приговор

Важно проговорить с ребёнком — и, возможно, напомнить себе — что результат приёмной кампании не является итоговой оценкой личности и способностей молодого человека. Балл ЕГЭ отражает результат конкретного экзамена в конкретный день, а не потенциал человека в целом и не окончательный приговор его будущему. Образовательные и профессиональные траектории редко бывают линейными, и история отечественного образования знает немало примеров нестандартных путей к состоявшейся карьере.

— Продуктивная стратегия — заранее и спокойно обсудить с ребёнком запасные сценарии: не в форме упрёка или намёка на возможный провал, а как деловой план действий на случай, если конкурс окажется выше ожидаемого. Такой разговор, проведённый заблаговременно и без драматизации, снижает катастрофическое восприятие ситуации значительно эффективнее, чем повторяемые фразы «всё будет хорошо», — рекомендует Юлия Дружинина.

Будьте рядом

Период ожидания — время, когда стоит напомнить себе, что ребёнок остаётся не только абитуриентом, но и человеком со своей повседневной жизнью. Полезно сознательно создавать пространство для совместного времени, не связанного с обсуждением баллов и списков: провести время вместе, вернуться к делам, отложенным на время подготовки к экзаменам, обсудить темы, не имеющие отношения к поступлению.

— Родительская поддержка в этот период выражается не в ежедневных расспросах о позиции в рейтинге и не в совместном тревожном обновлении страницы приёмной комиссии. Она заключается в готовности быть рядом, когда придёт результат — независимо от того, каким он окажется, — и в способности искренне признать усилия ребёнка вне зависимости от итога поступления, — говорит эксперт НГПУ.

При этом родителям стоит сохранять внимательность к состоянию ребёнка. Если он становится заметно более замкнутым, теряет интерес к общению с друзьями и занятиям, которые раньше приносили удовольствие, или у него нарушается сон на протяжении длительного времени — это повод не для назиданий, а для спокойного разговора и, при необходимости, обращения к специалисту. Отличие обычного волнения от состояния, требующего внимания взрослых, как правило, определяется именно продолжительностью и глубиной подобных изменений в поведении.

— Если сформулировать итог коротко, он будет звучать так: разделять с ребёнком ожидание — не значит разделять с ним тревогу. Задача родителя — сохранять то спокойствие, которого самому ребёнку в этот момент объективно недостаёт. За баллами и рейтинговыми списками стоит не судьба, а следующий этап на длинном образовательном пути — один из многих, которые ещё предстоит пройти, — резюмирует Юлия Дружинина.

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