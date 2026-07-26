Новосибирцы смогут покупать лекарства по рецептам в других городах

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства о проведении масштабного эксперимента по использованию электронных рецептов на лекарственные препараты. Инициатива, известная как «роуминг» электронных рецептов, позволит жителям страны приобретать назначенные лекарства за пределами того региона, где был выписан рецепт.

Как пояснили в Минздраве, сейчас региональные системы электронных рецептов работают обособленно, что создает сложности с консолидацией данных на федеральном уровне и не дает возможности отпускать лекарства в других субъектах РФ.

Согласно действующим правилам, цифровой рецепт имеет юридическую силу исключительно в том субъекте федерации, где он был оформлен. В рамках пилотного проекта эту привязку планируют отменить. Пациенты, участвующие в эксперименте, смогут предъявлять электронный рецепт в мобильном приложении «Госуслуги» на кассе аптеки в других регионах-участниках. Перечень субъектов, которые присоединятся к пилоту, будет опубликован дополнительно.

Участие в эксперименте для региональных властей и аптечных организаций будет добровольным. Для этого им необходимо будет подать соответствующую заявку.

— Участие в эксперименте не повлечет для аптек необходимости закупки дополнительного оборудования, поскольку каждая из них имеет все необходимое для работы с системой «Честный знак» , — добавили в ведомстве.

При этом важно отметить, что у пациентов сохранится право выбора: бумажные рецепты продолжат действовать без ограничений, и медикаменты можно будет приобретать как в традиционном, так и в цифровом формате. Эксперимент также не затронет порядок получения льготных лекарств и препаратов, которые отпускаются бесплатно или со скидкой : для них правила получения останутся неизменными.

В Минздраве также подчеркнули, что отпуск лекарств по электронным рецептам будет возможен даже при временных сбоях в работе системы мониторинга — например, при отсутствии интернета: для этого предусмотрен отдельный порядок действий на основе уже действующих правил.

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