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Власть Медицина Общество

Новосибирцы смогут покупать лекарства по рецептам в других городах

Автор: Оксана Мочалова

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В России анонсирован пилотный проект, который упростит получение медикаментов для путешественников и командировочных

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства о проведении масштабного эксперимента по использованию электронных рецептов на лекарственные препараты. Инициатива, известная как «роуминг» электронных рецептов, позволит жителям страны приобретать назначенные лекарства за пределами того региона, где был выписан рецепт. 

Как пояснили в Минздраве, сейчас региональные системы электронных рецептов работают обособленно, что создает сложности с консолидацией данных на федеральном уровне и не дает возможности отпускать лекарства в других субъектах РФ.

Согласно действующим правилам, цифровой рецепт имеет юридическую силу исключительно в том субъекте федерации, где он был оформлен. В рамках пилотного проекта эту привязку планируют отменить. Пациенты, участвующие в эксперименте, смогут предъявлять электронный рецепт в мобильном приложении «Госуслуги» на кассе аптеки в других регионах-участниках. Перечень субъектов, которые присоединятся к пилоту, будет опубликован дополнительно.

Участие в эксперименте для региональных властей и аптечных организаций будет добровольным. Для этого им необходимо будет подать соответствующую заявку.

 Участие в эксперименте не повлечет для аптек необходимости закупки дополнительного оборудования, поскольку каждая из них имеет все необходимое для работы с системой «Честный знак» , — добавили в ведомстве.

При этом важно отметить, что у пациентов сохранится право выбора: бумажные рецепты продолжат действовать без ограничений, и медикаменты можно будет приобретать как в традиционном, так и в цифровом формате. Эксперимент также не затронет порядок получения льготных лекарств и препаратов, которые отпускаются бесплатно или со скидкой : для них правила получения останутся неизменными. 

В Минздраве также подчеркнули, что отпуск лекарств по электронным рецептам будет возможен даже при временных сбоях в работе системы мониторинга — например, при отсутствии интернета: для этого предусмотрен отдельный порядок действий на основе уже действующих правил.

Ранее редакция сообщала, что более 113 тысяч новосибирцев прошли телемедицинскую консультацию у врачей в MAX.

 

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Рубрики : Власть Медицина Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : электронные рецепты эксперимент лекарственные препараты аптеки

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Автор: Оксана Мочалова

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Специалисты связывают миграцию паука с аномально высокими температурами, которые установились в последние годы. Климат теплеет, и для каракурта, предпочитающего сухую и жаркую погоду, открываются новые территории. Помимо Новосибирской области, пауков теперь замечают в Оренбургской, Курганской, Омской, Саратовской и даже Свердловской областях. Энтомологи уточняют, что пока речь не идет о массовом нашествии, но единичные особи в регионе уже являются доказанным фактом.

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Регламентный срок изготовления прав составляет 15 дней. По факту, после нововведения готовые удостоверения стали отдавать раньше — в среднем через 5–8 рабочих дней. Это касается всех случаев: замена, утрата или хищение документа. На скорость влияет конкретная загруженность подразделений, но в целом разрыв между регламентом и реальными сроками сохраняется.

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Автор: Оксана Мочалова

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