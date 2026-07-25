Новосибирская молодёжь активнее других идёт на вахту

У жителей Новосибирской области растёт интерес к вахтовой занятости. По итогам первого полугодия 2026 года регион стал лидером в Сибирском федеральном округе по приросту числа соискателей, готовых к трудоустройству за пределами области — плюс 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ни один другой регион СФО не показал такой динамики. К таким выводам пришли аналитики hh.ru.

По количеству резюме с готовностью к вахте Новосибирская область занимает третье место в Сибири (15%), уступая Иркутской области (20%) и Красноярскому краю (19%). Однако именно новосибирцы демонстрируют самый высокий темп роста интереса к такому формату работы.

Причём эта тенденция характерна не только для опытных специалистов, но и для молодёжи: четверть всех новых резюме с готовностью к вахте разместили соискатели в возрасте от 19 до 30 лет. Молодые люди рассматривают вахту как возможность быстро накопить на крупные цели и получить профессиональный опыт в сжатые сроки.

Зарплатные предложения для вахтовиков в Новосибирской области входят в число самых высоких по округу — медианная сумма достигает 191 100 рублей в месяц. Это практически наравне с Красноярским краем (191 800 руб.) и Иркутской областью (190 800 руб.). При этом сами соискатели рассчитывают в среднем на 100 000 рублей — разрыв превышает ожидания почти вдвое.

— Одна из ключевых причин роста интереса к вахтовой занятости — высокий уровень предлагаемых зарплат. Как правило, такие предложения примерно вдвое превышают уровень оплаты труда в домашнем регионе, — отмечает директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярёва.

На рынке вакансий устойчивый спрос сосредоточен на рабочих профессиях. Чаще всего работодатели ищут водителей и машинистов (по 11% от всех вахтовых вакансий), сварщиков (10%), а также электромонтажников, монтажников и разнорабочих (по 9%). Самая высокая медианная зарплата среди вахтовых специальностей — у сварщиков, она достигает 295 000 рублей.

По данным опросов, каждый третий работающий житель Новосибирска либо уже имеет опыт вахтовой занятости, либо серьёзно рассматривает такую возможность в будущем. Главный мотив — высокий доход, который позволяет быстрее накопить на жильё, ремонт или автомобиль.

Ранее редакция сообщала, что почти каждая пятая компания Новосибирска готова принимать на работу подростков.