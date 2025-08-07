В Новосибирске бизнес готов участвовать в развитии велоинфраструктуры

Жители Новосибирска с начала сезона совершили более трех миллионов поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Ежедневно фиксируется свыше 20 тысяч поездок. Это увеличило нагрузку на городскую инфраструктуру, что потребовало разработки четких правил регулирования.

В отличие от ряда других городов, где электросамокаты полностью запретили, в Новосибирске выбрали путь регулирования. Власти так же рассматривают возможность участия кикшеринговых компаний в развитии велодорожек, включая разметку, светофоры и другие элементы безопасного движения.

Велодорожки в городе обычно обустраиваются вдоль основных транспортных магистралей, в парковых зонах и на набережных. Они могут быть как выделенными, так и совмещенными с тротуарами — в зависимости от ширины пешеходного пространства. Приоритет отдается маршрутам, связывающим жилые районы с центральными улицами, учебными заведениями и транспортными узлами.

Кикшеринговая компания Whoosh, ведущая своей бизнес в Новосибирске, выразила готовность участвовать в развитии инфраструктуры, но отметила, что масштабные проекты требуют совместной работы бизнеса и городских властей, сообщает издание Om1. В настоящее время сервис по согласованию с мэрией оборудует парковки для самокатов, нанося разметку для их организованной стоянки.

Ранее редакция сообщала, что в мэрии Новосибирска озвучили планы по ужесточению требований к электросамокатам. Сейчас на городских улицах насчитывается более 13 тысяч самокатов.