На восьми улицах Новосибирска появятся велодорожки

При строительстве автодорог по улицам Спортивной, Академика Будкера, Кутателадзе-Демакова-Арбузова, Дукача, Кирова, Доватора, к поселку Клюквенный, а также на проспекте Дзержинского и Каменском шоссе до городской черты будут устроены велодорожки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэрию Новосибирска. Для создания инфраструктуры городские власти планируют привлекать средства бизнеса. В частности, прорабатывается вопрос введения сбора с кикшеринговых компаний.

Напомним, ранее кикшеринговая компания Whoosh уже выразила готовность участвовать в развитии инфраструктуры. Однако представители компании отметили, что масштабные проекты требуют совместной работы бизнеса и городских властей.

Велосипедные дорожки еще в 2020 году планировалось учесть в региональной граддокументации. Соответствующие изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП), направленные на улучшение современной городской среды и повышение качества жизни граждан, были разработаны министерством строительства Новосибирской области еще в 2020 году. По данным 2ГИС, на тот момент велодорожки официально были обустроены в пяти локациях Новосибирска: Заельцовском парке, парке Березовая роща, Дендропарке (Жуковского), Первомайском сквере, а также на Михайловской набережной. Фанаты этого вида спорта и прогулок также рекомендовали парки Сосновый бор и Бугринская роща, дендропарк Краснообска, Ботанический сад и Верхнюю зону Академгородка, набережную водохранилища около ОбьГЭС, парк «Эдемский сад», Монумент Славы, Центральный парк и Нарымский сквер.

На данный момент 2ГИС показывает велодорожки на Михайловской набережной, в парке Березовая роща, Дендрологическом парке, а также в парке Арена.

В марте 2025 года мэр Новосибирска потребовал продумать вопрос о создании отдельных пешеходных и велосипедных дорожек, чтобы пешеходы, а также пользователи средств индивидуальной мобильности друг другу не мешали. Речь идет не только об операторах кикшеринга, но и о компаниях доставки, курьеры которых активно используют электровелосипеды.

Велодорожки в городе обычно обустраиваются вдоль основных транспортных магистралей, в парковых зонах и на набережных. Они могут быть как выделенными, так и совмещенными с тротуарами — в зависимости от ширины пешеходного пространства. Приоритет отдается маршрутам, связывающим жилые районы с центральными улицами, учебными заведениями и транспортными узлами.

Напомним, по данным Сибирского таможенного управления, поставки электровелосипедов в Сибирь в 2024 году выросли в 11 раз. Более 80% импорта приходится на Новосибирскую область.

Ранее редакция сообщала о том, что все сервисы кикшеринга выделили общий тренд по итогам сезона 2025 года: в городе вырос спрос на транспортный сценарий использования СИМ, тогда как прогулочный потерял популярность.