Две кикшеринговые компании, работающие в Новосибирске, хотят объединиться

ФАС завершила рассмотрение ходатайств кикшеринговых компаний Whoosh и «Юрентбайк.ру» о слиянии. Ведомство вынесло заключение о возможных последствиях этого объединения. Антимонопольная служба считает, что слияние ограничит конкуренцию и усилит рыночную власть объединенной компании. Она сможет диктовать цены, что может негативно сказаться на пользователях сервиса.

Обстоятельства, выявленные ФАС, могут стать причиной отказа в согласовании сделки. После ознакомления с заключением компании могут предоставить пояснения в ФАС до окончательного решения ведомства по ходатайству.

Напомним, Whoosh — российская компания, занимающаяся кикшерингом и разработкой технологий для микромобильности. Основана в 2019 году экс-руководителями S7 Group: Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым. Сервис предоставляет аренду электросамокатов и электровелосипедов в России, Беларуси, Казахстане и других странах. В декабре 2022 года Whoosh провела IPO на Московской бирже, привлекая 2,1 миллиарда рублей. Это было единственное IPO в России за весь год.

Urent появилась в начале 2018 года в Ставропольском крае. Ее основали Ольга Стефанюк и Андрей Калинин. Сначала сервис работал на юге России. Весной 2019 года Urent привлекла 150 миллионов рублей от частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик.

В 2022 году Urent получила 2,09 миллиарда рублей от МТС и фондов VPE и VEB Ventures. В январе 2024 года МТС купила 80,6% компании. После этого сервис сменил название на «МТС Юрент». Еще 11,03% акций принадлежат ООО «ВЭБ ВЕНЧУРС», а 8,37% — Ольге Стефанюк.

На рынке Новосибирска в 2025 году работали три крупных оператора: Whoosh, Юрент и Яндекс Go. Дольше всего электросамокаты в аренду сдавал сервис Whoosh: до 8 ноября. В течение сезона жители города совершили более 3 миллионов поездок на самокатах компании. Юрент закрыл сезон 10 октября, после первого сильного снегопада. На самокатах сервиса пользователи проехали 2,8 млн км. Яндекс Go — 21 октября. Количество поездок флотом сервиса выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

При этом все участники рынка кикшеринга выделили общий тренд: в городе вырос спрос на транспортный сценарий использования СИМ, тогда как прогулочный потерял популярность.

Еще одним трендом сезона, который выделил сервис, стало ужесточение контроля за соблюдением возрастных ограничений арендаторов самокатов. В целом, требования к СИМ с каждым годом ужесточаются.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начали сдавать в аренду электроснегокаты.