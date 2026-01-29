Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Право&Порядок

Две кикшеринговые компании, работающие в Новосибирске, хотят объединиться

Автор: Артем Рязанов

Дата:

ФАС опасается, что это скажется на тарифах аренды самокатов

ФАС завершила рассмотрение ходатайств кикшеринговых компаний Whoosh и «Юрентбайк.ру» о слиянии. Ведомство вынесло заключение о возможных последствиях этого объединения. Антимонопольная служба считает, что слияние ограничит конкуренцию и усилит рыночную власть объединенной компании. Она сможет диктовать цены, что может негативно сказаться на пользователях сервиса.

Обстоятельства, выявленные ФАС, могут стать причиной отказа в согласовании сделки. После ознакомления с заключением компании могут предоставить пояснения в ФАС до окончательного решения ведомства по ходатайству.

Напомним, Whoosh — российская компания, занимающаяся кикшерингом и разработкой технологий для микромобильности. Основана в 2019 году экс-руководителями S7 Group: Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым. Сервис предоставляет аренду электросамокатов и электровелосипедов в России, Беларуси, Казахстане и других странах. В декабре 2022 года Whoosh провела IPO на Московской бирже, привлекая 2,1 миллиарда рублей. Это было единственное IPO в России за весь год.

Urent появилась в начале 2018 года в Ставропольском крае. Ее основали Ольга Стефанюк и Андрей Калинин. Сначала сервис работал на юге России. Весной 2019 года Urent привлекла 150 миллионов рублей от частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик.

В 2022 году Urent получила 2,09 миллиарда рублей от МТС и фондов VPE и VEB Ventures. В январе 2024 года МТС купила 80,6% компании. После этого сервис сменил название на «МТС Юрент». Еще 11,03% акций принадлежат ООО «ВЭБ ВЕНЧУРС», а 8,37% — Ольге Стефанюк.

На рынке Новосибирска в 2025 году работали три крупных оператора: Whoosh, Юрент и Яндекс Go. Дольше всего электросамокаты в аренду сдавал сервис Whoosh: до 8 ноября. В течение сезона жители города совершили более 3 миллионов поездок на самокатах компании. Юрент закрыл сезон 10 октября, после первого сильного снегопада. На самокатах сервиса пользователи проехали 2,8 млн км.  Яндекс Go — 21 октября. Количество поездок флотом сервиса выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

При этом все участники рынка кикшеринга выделили общий тренд: в городе вырос спрос на транспортный сценарий использования СИМ, тогда как прогулочный потерял популярность.

Еще одним трендом сезона, который выделил сервис, стало ужесточение контроля за соблюдением возрастных ограничений арендаторов самокатов. В целом, требования к СИМ с каждым годом ужесточаются.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начали сдавать в аренду электроснегокаты

Источник фото:Freepik / Автор — prostooleh

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Россия

Теги : слияние компаний кикшеринг Whoosh

323
0
0
Предыдущая статья
Молодежный парламент Новосибирской области заподозрили в использовании искусственного интеллекта
Следующая статья
Новосибирским сайтам грозит блокировка за контент о продаже табака

В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года в психоневрологическом интернате в Прокопьевске скончались 9 человек. Эту информацию подтвердили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Как сообщили в ведомстве, три пожилых женщины (67 и две 79 лет), а также  21-летняя девушка скончались в самом интернате, трое мужчин (42, 68 и 19 лет) и 73-летняя женщина — в больнице. Женщина 69 лет умерла в машине скорой помощи.

— По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами, — отметили в министерства.

Читать полностью

Общественники потребовали закрыть бар в центре Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Общественная организация «Союз отцов» Новосибирской области обратилась в прокуратуру региона и настаивает на проверке заведения общепита «Небар» (Nebar). Оно расположено в центральной части города.

Лидер регионального «Союза отцов» Сергей Майоров пояснил, что к нему обращаются люди, живущие по соседству. Они просят о праве на тишину ночью и на безопасность в собственном дворе.

Читать полностью

Дело со строительством парка «Авангард» под Новосибирском отнесли к картельным

Автор: Юлия Данилова

По делу в отношении создания под Новосибирском парка «Авангард» хозяйствующий субъект и органы власти вступили в противоречие 135-ФЗ.  Об этом заявил руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев.

— Они принимали оборудование, не соответствующее требованиям документации — старого производства. В итоге, деньги бюджетные ушли, а парк не построен. Мы классифицируем случившийся факт. По вопросу идут судебные споры. Считаем, что правда на нашей стороне. Мы оказываем методическую помощь, чтобы парк появился, —добавил Сухоплюев.

Читать полностью

Сооснователь новосибирского ПТК-30 Антон Коновалов скрылся от суда

Автор: Артем Рязанов

Сооснователь новосибирского строительного холдинга ПТК-30 Антон Коновалов скрылся. Его обвиняют в обмане сотен дольщиков. Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника прокурора Железнодорожного района Новосибирска Асю Овчинникову. Она пояснила, что два уголовных дела в отношении Коновалова и его отца Владимира приостановлены.

Связаться с адвокатами обвиняемых не удалось.

Читать полностью

Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области не теряет остроты вопрос противодействия нелегальной миграции. На это обратил внимание заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— В прошлом году в регионе отмечен рост числа преступлений, совершённых иностранными гражданами. При этом почти в два раза увеличилось количество уголовно-наказуемых деяний данной категории лиц в сфере незаконного оборота наркотиков. Больше расследовано преступлений, совершённых трудовыми, а также незаконными мигрантами, — перечислил Зайцев.

Читать полностью

Приставы Новосибирска помогли взыскать миллион за товарный знак

Автор: Оксана Мочалова

Индивидуальный предприниматель взыскал более 1 миллиона рублей компенсации за незаконное использование товарного знака благодаря действиям судебного пристава-исполнителя. Общая сумма взыскания, включая судебные издержки и исполнительский сбор, составила 1 миллион 72 тысячи рублей.

Предприниматель, правообладатель товарных знаков для гидродинамического оборудования, обратился в суд с иском к гражданину, использовавшему тождественное доменное имя для продажи конкурирующих товаров. Суд признал факт нарушения исключительных прав и удовлетворил иск в полном объеме.

Читать полностью
Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

Новосибирский ПЛП включен в энергетическую схему терпланирования России

Общество

Эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей

Общество Право&Порядок

В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

Власть

Реформа местной власти: ликвидируются сельсоветы и меняется порядок выборов мэра Новосибирска

Бизнес Власть

Новосибирским сайтам грозит блокировка за контент о продаже табака

Право&Порядок

Две кикшеринговые компании, работающие в Новосибирске, хотят объединиться

Власть Технологии

Молодежный парламент Новосибирской области заподозрили в использовании искусственного интеллекта

Финансы

Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Власть Общество

Три населенных пункта исчезли с карты Новосибирской области

Бизнес Власть

Проверка ФАС затронет крупные сети Новосибирской области

Общество

В новосибирском СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Власть Общество

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Недвижимость

Купить среду для жизни: почему эко-квартал «На Кедровой» — выгодное вложение в будущее семьи

Общество

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Бизнес Власть

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Авто

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Власть

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

Бизнес

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности