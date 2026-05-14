Камеру контроля за самокатчиками протестируют на перекрестке в Новосибирске

Мэрия Новосибирска и Госавтоинспекция планируют протестировать применение искусственного интеллекта для контроля за пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

— В 2026 году у нас заявлен один пилотный перекресток, где будет обеспечен такой контроль. Пока не буду говорить о каком перекрестке идет речь, чтобы никого не смущать. Нам нужно протестировать эту систему, понять, как она работает, — пояснил Иосиф Кодалаев.

По его словам, ключевой проблемой является тот факт, что сегодня федеральным законодательством не предусмотрены каких-либо требования в части государственных регистрационных знаков на самокатах.

— Те наклейки, которые сегодня есть на СИМах, камеры, к сожалению, не считывают. В Москве, Нижнем Новгороде прописали необходимость использования на СИМ табличек размером не менее 15 на 15 см. Мы сейчас это тоже предусматриваем. Еще один момент: никакой ответственности за отсутствие знаков не возлагается. Наш менталитет, к сожалению, таков: все что не запрещено, то разрешено, — констатировал чиновник.

Он отметил, что в этом году город планирует отработать вопрос контроля за соблюдением правил дорожного движения с помощью камер и искусственного интеллекта с действующими операторами кикшеринга. Кроме того, сейчас в стадии разработки на федеральном уровне находятся специальные ГОСТы на номера для СИМ.

— Думаю, что вскоре до нас это массово дойдёт. Пока у нас такого опыта нет, он появится только в этом году, — добавил заммэра.

Самым распространенным нарушением, которые допускают пользователи СИМ, по словам начальника областной Госавтоинспеции Александра Бабенкова, является пересечение дороги по пешеходному переходу, не спешившись. На втором месте —использование СИМ вдвоем и более человек.

По данным Госавтоинспекции, в 2025 году в Новосибирске было зарегистрировано 354 дорожно-транспортных происшествия с участием электросамокатов, в которых 20 человек погибли и практически 400 получили ранения. По вине пользователей электросамокатов произошло 99 ДТП, где 2 человека погибли и 102 получили ранения, том числе 46 детей. На граждан, управлявших СИМ, составлено более 5000 административных протоколов.

В 2026 году с начала сезона в Новосибирске зарегистрировано 14 ДТП с участием электросамокатов, где 14 человек получили ранения, один погиб. На нарушителей правил использования СИМ составлено свыше 300 административных протоколов.

— Основные виды дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов — это в первую очередь, наезд на лицо, передвигающееся на СИМ. И второй вид по статистике — наезды на пешеходов такими участниками дорожного движения, — пояснил Александр Бабенков.

Напомним, на минувшей неделе глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину назвал внедрение ИИ в Новосибирской области примером для страны. В общей сложности в систему АПК «Безопасный город» в Новосибирской области интегрировано 5 тысяч камер. Из них 1,4 тысячи подключены к системе биометрической видеоаналитики. В 2026 году использование искусственного интеллекта планируется расширить до 2,2 тысяч камер. В правительстве региона уточнили, что по итогам 2025 года при помощи АПК «Безопасный город» задержано более 2800 лиц, находившихся в розыске, что на 60% больше, чем годом ранее.

