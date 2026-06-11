В микрорайоне новосибирской ГК «Дискус» неожиданно сменилась управляющая компания

Жителям жилмассива «Просторный» в июне неожиданно пришли платежки на новое юрлицо. Как рассказала редакции Infopro54 одна из жительниц Елена, обслуживающей организацией жилмассива является ООО УК «Просторный». Эта компания входит в периметр интересов группы «Дискус» экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая.

— В июне я, как обычно, попыталась внести коммунальные платежи через Квартплату. Договор на обслуживание у нас заключен с УК «Просторный». Однако, операцию провести не удалось, так как данные о компании не высвечиваются. Старшая по дому написала в чат, что теперь нужно платить на другое юрлицо, — говорит Елена.

Собеседница редакции рассказала, что с июня платежи за коммунальные услуги жители «Просторного» теперь должны перечислять в ООО «Теплос». При этом все телефоны служб остались прежние, а также адрес кассы. В кассе управляющей компании оплату принимают только наличными, безналичного расчета нет.

По данным Контур.Фокус, ООО «Теплос» создано в феврале 2024 года. Учредителем и директором является Олег Сологубов. Выручка компании в 2025 году составила 71,7 млн рублей (+10%), чистая прибыль — 146 тысяч. Сологубов также является директором ООО УК «Просторный». Ранее был руководителем ООО УК «Плющихинский».

С ноября 2023 года собственником ООО УК «Просторный» является известный конкурсный управляющий Виктор Кугушев.

Напомним, в марте 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Экология – Новосибирск» Владислава Баряева о привлечении к субсидиарной ответственности основателя ГК «Дискус» Алексея Джулая. С бизнесмена взыскано более 98 миллионов рублей по долгам подконтрольной ему управляющей компании «Достойный Сервис». Речь шла о долгах перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

После того как в феврале 2021 года из лицензии ООО «УК «Достойный сервис» были исключены все многоквартирные дома, компания фактически прекратила хозяйственную деятельность. При этом еще на конец 2020 года ее активы оценивались почти в 900 миллионов рублей, включая значительную дебиторскую задолженность. Управление домами перешло к новым компаниям — ООО УК «Плющихинский» и ООО УК «Просторный», которые до 2021 года не вели деятельности, но к концу года уже обладали активами в сотни миллионов рублей. Часть дебиторской задолженности старой УК была уступлена этим фирмам, отмечалось в материалах суда.

В мае 2026 года Октябрьский районный суд Новосибирска принял решение об аресте активов Алексея Джулая на 1,3 млрд рублей. В феврале защите девелопера удалось снизить эту планку до 600 млн рублей. Однако, в мае суд принял сторону прокуратуры.

По решению суда, под арест попали активы ООО «Дискус Строй», ООО «Дискус плюс», ООО «ТО-М», ООО «Меркурий», ООО «Спецконтроль» и ООО «Новосибирский рыбзавод».

Ранее редакция сообщала о том, что «Дискус» продлил разрешения на строительство парковок в новосибирском микрорайоне. Объекты стоят замороженными уже много лет.