Объем арестованного имущества новосибирского застройщика вырос в два раза

Октябрьский районный суд Новосибирска пересмотрел стоимость имущества экс-депутата горсовета Алексея Джулая на которое наложен арест. Принято решение об аресте активов девелопера на 1,3 млрд рублей.

— В ходе рассмотрения уголовного дела истекли сроки ареста. 18 мая суд удовлетворил представление прокуратуры и арестовал, как личное имущество девелопера, так и имущество еще шести принадлежащих ему юрлиц в целях обеспечения возможного приговора и исков, — пояснил редакции Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Напомним, в январе 2026 года Октябрьский районный суд наложил арест на имущество застройщика на 600 млн рублей: было принято решение об аресте личного имущества, принадлежащего Алексею Джулаю, а также компании ООО «Дискус Строй», собственником которой является застройщик. Прокуратура уже тогда настаивала на аресте активов на сумму более 1,2 млрд. В список активов на арест входили ООО «Дискус Строй», ООО «Дискус плюс», ООО «ТО-М», ООО «Меркурий», ООО «Спецконтроль» и ООО «Новосибирский рыбзавод». Джулай заявлял, что такое решение поставит крест на достройке уже начатых домов, так как их завершение идет за счет продажи имущества.

На тот момент потерпевшими числились более 800 человек.

Напомним, арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания Майиса Мамедова.

— Мы можем гордиться тем, что почистили город от долгостроев и обманутых дольщиков. Это была неподъемная работа, но мы ее сделали. Однако на днях у нас арестовали имущество застройщика. Проблема снова может уйти вдолгую. Не один миллиард опять ляжет на бюджет города и области. Этого нельзя допустить, — заявил на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и строительству вице-спикер парламента, директор ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», учредитель ГК «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

Он обратился к министру строительства Новосибирской области Денису Богомолову и заместителю мэра – начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгению Улитко с просьбой урегулировать ситуацию

— Давайте собираться, эту ситуацию нельзя упускать, — говорил Мамедов.

Напомним, как следует из материалов уголовного дела, Джулай, будучи директором ООО «Дискус-Строй» и единственным учредителем компании, а также единственным владельцем ООО «Дискус-инвест», фактически контролировал всю группу компаний «Дискус». Следствие установило, что он, действуя в сговоре, тратил деньги пайщиков на цели, не связанные возведением домов. В результате обязательства перед членами кооперативов не были выполнены, а дома так и не построены.

Ущерб, по версии следствия, превысил миллиард рублей.

