Проект из НСО признан лучшим в грантовом конкурсе для краеведческих музеев России

В рамках II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России, организованного банком ВТБ и фондом «ВТБ-Страна», победу одержал проект «Искусство — видеть» из Новосибирской области. Награда присуждена Историко-краеведческому музею им. Н.Я. Савченко, расположенному в Татарском районе. Финансирование позволит создать всесторонне адаптированную среду для посетителей с нарушениями зрения, включая изготовление тактильных копий экспонатов и разработку специальной навигационной системы.

Проект «Красота внутри. Краеведческие музеи России» будет реализован до конца 2027 года.

Среди прочих инициатив, отмеченных в этом году, — открытие ремесленных мастерских с проведением обучающих занятий, воссоздание исторического бала эпохи Александра, создание передвижной экспозиции, посвященной культуре кабардинцев и балкарцев, проведение турниров и гастрономических фестивалей у казачьих сторожевых башен, разработка интерактивного аудиогида по дому-музею декабристов, организация инклюзивных фестивалей и ряд других значимых проектов.

Реализация проектов победителями начнется с 1 сентября 2026 года.

Изначально корпоративная инициатива по оказанию поддержки краеведческим музеям России стартовала в начале 2026 года. Основная цель программы — усиление роли региональных музеев в деле сохранения культурного наследия, поддержание локальной идентичности и продвижение традиций народов России. Кроме того, программа стимулирует внедрение современных музейных практик, интеграцию цифровых технологий и повышение степени доступности музейных коллекций для молодежи, семей с детьми и широкой общественности.