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Финансы

Проект из НСО признан лучшим в грантовом конкурсе для краеведческих музеев России

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Награду присудили Историко-краеведческому музею им. Н.Я. Савченко, расположенному в Татарском районе

В рамках II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России, организованного банком ВТБ и фондом «ВТБ-Страна», победу одержал проект «Искусство — видеть» из Новосибирской области. Награда присуждена Историко-краеведческому музею им. Н.Я. Савченко, расположенному в Татарском районе. Финансирование позволит создать всесторонне адаптированную среду для посетителей с нарушениями зрения, включая изготовление тактильных копий экспонатов и разработку специальной навигационной системы.

Проект «Красота внутри. Краеведческие музеи России» будет реализован до конца 2027 года.

Среди прочих инициатив, отмеченных в этом году, — открытие ремесленных мастерских с проведением обучающих занятий, воссоздание исторического бала эпохи Александра, создание передвижной экспозиции, посвященной культуре кабардинцев и балкарцев, проведение турниров и гастрономических фестивалей у казачьих сторожевых башен, разработка интерактивного аудиогида по дому-музею декабристов, организация инклюзивных фестивалей и ряд других значимых проектов.

Реализация проектов победителями начнется с 1 сентября 2026 года.

Изначально корпоративная инициатива по оказанию поддержки краеведческим музеям России стартовала в начале 2026 года. Основная цель программы — усиление роли региональных музеев в деле сохранения культурного наследия, поддержание локальной идентичности и продвижение традиций народов России. Кроме того, программа стимулирует внедрение современных музейных практик, интеграцию цифровых технологий и повышение степени доступности музейных коллекций для молодежи, семей с детьми и широкой общественности.

Фото: magnific.com/Автор: magnific 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : социальная ответсвенность ВТБ банковские услуги

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— В июне больше всего подорожали непродовольственные товары. Цены на услуги выросли менее ощутимо, а на продовольствие — несущественно.

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Впервые Россия и Китай объединили данные о дальневосточных леопардах

На сегодняшний день на охраняемых территориях, расположенных в двух странах, обитает 223 особи, тогда как в начале 2000-х годов их насчитывалось всего 35. Эти данные были получены в результате совместной оценки специалистов национального парка «Земля леопарда» (Россия, Владивосток, ВТБ выступает Хранителем леопарда) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда (Китай).

Исследователи из России и Китая подтвердили, что на территории резервата «Земля больших кошек» зафиксировано не менее 223 дальневосточных леопардов, включая взрослых животных и детенышей. Из них 135 особей обитают в российском нацпарке «Земля леопарда», а 115 – в китайском Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда. При этом 27 леопардов являются трансграничными, то есть их учет ведется в обеих странах. Совместная работа ученых демонстрирует высокую результативность природоохранных мер. Важным показателем жизнеспособности популяции является гендерное соотношение, где на одну самку приходится 1,1 самца, что свидетельствует о стабильном состоянии вида.

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ПСБ повысил ставки по популярным вкладам для физических лиц

ПСБ пересмотрел условия по наиболее популярным среди физических лиц депозитам, сделав их еще привлекательнее.

По продукту «Народный вклад» новые клиенты смогут рассчитывать на максимальную ставку в 30% годовых при сроке размещения средств в 32 дня. При более длительном размещении, на 91 день, доходность составит 22%, а на 150 дней — 20%. Минимальная сумма для открытия такого вклада — 10 000 рублей, максимальная — 50 000 рублей. Отдельные, более выгодные условия предусмотрены для новых вкладчиков, оформляющих перевод пенсии в ПСБ: при открытии депозита на 91 день ставка составит 27%, а на 150 дней — 25%.

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Прибыль ВТБ в 1 полугодии составила 225,2 млрд рублей

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что главная задача в первой половине года заключалась в грамотном управлении капиталом. Целенаправленное кредитование, подкрепленное восстановлением чистой процентной маржи и увеличением основных доходов, а также секьюритизация клиентских займов и избавление от непрофильных активов способствовали существенному повышению достаточности капитала. Это, в свою очередь, позволило обеспечить акционерам щедрые дивиденды. Исходя из текущих тенденций развития бизнеса и прогнозов на второе полугодие, ожидания по ключевым финансовым показателям Группы не изменились.

На конец отчетного периода, 30 июня 2026 года, общий объем кредитного портфеля (до вычета резервов) составил 25,6 триллионов рублей, что на 4,5% больше по сравнению с началом года. Группа продолжила перераспределять структуру кредитного портфеля, отдавая приоритет корпоративному сегменту и снижая темпы роста розничного кредитования, что способствует более эффективному использованию капитала.

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Центробанк перешел к более реалистичному прогнозированию бюджета

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председатель правления ВТБ, считает, что значимым прорывом в коммуникационной политике Центрального банка РФ стало изменение подхода к прогнозированию дефицита бюджета. Вместо прежней оценки нулевого структурного первичного дефицита в процентном отношении к ВВП регулятор теперь использует более реалистичный метод динамического прогнозирования этого показателя по годам.

— Это более реалистичная предпосылка, которая, по моему мнению, способствует повышению доверия к прогнозам регулятора, — подчеркнул Пьянов.

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Российские банки начали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам

Ведущие российские финансовые учреждения начали избирательно увеличивать ставки по вкладам, ориентированным на среднесрочные и долгосрочные периоды – от полугода до полутора лет. Это подтверждается действиями отдельных значимых игроков финансового рынка, таких как ВТБ, в русле общей стратегии, нацеленной на удержание клиентских средств. Одновременно с этим, «Альфа-Банк», «Банк „Санкт-Петербург“» и ПСБ также скорректировали в сторону повышения ставки по срочным депозитам на три, четыре и шесть месяцев.

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