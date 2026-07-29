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Бизнес Финансы Экономика

Годовая инфляция в Новосибирской области в июне ускорилась до 5,8% (видео)

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Непродовольственные товары подорожали сильнее, чем услуги и продукты

Мария Трегуб, Эксперт Сибирского ГУ Банка России:

— В июне больше всего подорожали непродовольственные товары. Цены на услуги выросли менее ощутимо, а на продовольствие — несущественно.

Заметно выросли цены на бензин, дизель и газ. Среди причин — снижение предложения топлива из-за ремонта на некоторых отечественных НПЗ, а также сложности с его доставкой.

В июне подорожали заграничные туры из-за повышения спроса в высокий сезон. При этом подешевело пребывание в домах отдыха и пансионатах области. Компании для поддержания заполняемости мест отдыха предлагали скидки при бронировании.

Подешевели макароны и крупы. Перед поступлением нового урожая сибирские переработчики и торговые сети реализовывали накопленные запасы, что увеличило предложение.

Ожидание бизнеса

Банк России провел очередной опрос бизнеса.

Выпуск в пищевой промышленности Сибири вырос за счёт устойчивого внутреннего спроса, развития сервисов доставки и роста экспорта по отдельным направлениям.

Высоким спросом пользовались категории продуктов быстрого приготовления — полуфабрикаты и готовая кулинария. Продолжил расти спрос на готовую еду, которую реализуют продовольственные магазины.

Подробнее о текущей экономической ситуации можно узнать в выпуске доклада «Региональная экономика» на сайте Банка России.

Решение Банка России

Совет директоров Банка России 24 июля принял решение снизить ключевую ставку до 14,00%.

С аргументами принятого решения можно ознакомиться в пресс-релизе на сайте Банка России.

Ранее редакция сообщала о том, что планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными.

Материал, фото и видео предоставлены пресс-службой Сибирского ГУ Банка России

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Рубрики : Бизнес Финансы Экономика

Регионы : Новосибирская область

Теги : инфляция

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«Технопром-2026»: открыта регистрация на главное научное событие года

С 26 по 28 августа в Новосибирской области пройдет значимое событие – форум «Технопром-2026». В организации мероприятия приняли участие Правительство РФ, Правительство Новосибирской области и Российская академия наук.

Основной темой форума стала «Российская наука — основа технологического лидерства». Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, подчеркивая особую важность научных достижений для будущего страны.

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В Новосибирске прошла масштабная зарядка в преддверии форума «Технопром-2026»

24 июля 2026 года утро в Новосибирской области ознаменовалось энергичным стартом дня. Свежий воздух наполнился движением благодаря масштабной зарядке, собравшей более 100 человек. Участники объединились, чтобы задать позитивный тон перед началом XIII Международного форума технологического развития «Технопром-2026» и фестиваля науки и искусства «ТехноАрт».

Мероприятие предложило комплекс активных упражнений под зажигательную музыку, доступный каждому, независимо от возраста и физической подготовки. Это позволило присутствующим размяться, почувствовать прилив сил и настроиться на продуктивный день.

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Впервые Россия и Китай объединили данные о дальневосточных леопардах

На сегодняшний день на охраняемых территориях, расположенных в двух странах, обитает 223 особи, тогда как в начале 2000-х годов их насчитывалось всего 35. Эти данные были получены в результате совместной оценки специалистов национального парка «Земля леопарда» (Россия, Владивосток, ВТБ выступает Хранителем леопарда) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда (Китай).

Исследователи из России и Китая подтвердили, что на территории резервата «Земля больших кошек» зафиксировано не менее 223 дальневосточных леопардов, включая взрослых животных и детенышей. Из них 135 особей обитают в российском нацпарке «Земля леопарда», а 115 – в китайском Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда. При этом 27 леопардов являются трансграничными, то есть их учет ведется в обеих странах. Совместная работа ученых демонстрирует высокую результативность природоохранных мер. Важным показателем жизнеспособности популяции является гендерное соотношение, где на одну самку приходится 1,1 самца, что свидетельствует о стабильном состоянии вида.

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Новосибирские школьники разрабатывают туристические маршруты по области

В начале 2026 года в Новосибирской области начала работать общественная организация под названием «Детский совет по туризму». Этот проект, зародившийся в небольшом Краснозёрском районе, при поддержке опытных наставников позволяет школьникам прокладывать собственные туристические тропы в родных местах. Его главная цель — вовлечение подрастающего поколения в проекты по развитию внутреннего туризма.

Большому начинанию всегда предшествует маленькая, но очень амбициозная идея, за которой следуют робкие шаги мечтателя. И сначала в смелый и, на первый взгляд, нереализуемый проект верят лишь единицы, но по мере его становления, а после и масштабирования рядом с мечтателем вырастает надежное плечо единомышленников, которое крепчает с каждым новым шагом. Именно так получилось и с инициативой нынешнего руководителя «Детского совета по туризму» Ирины Морозовой.

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Когда двор становится парком развлечений: в эко-квартале «На Кедровой» открыли детскую площадку

В масштабном проекте известного новосибирского девелопера благоустройство для детей — это не просто типовая игровая зона, а целая экосистема, где продумана каждая деталь, чтобы маленькие новоселы росли творческими, активными и общительными.

Детскую площадку в эко-квартале «На Кедровой» по праву можно сравнить с целым парком развлечений, где комфортно юным новоселам разных возрастов. В большом современном игровом комплексе собраны разные фишки для детского досуга и активностей: песочницы, лабиринты, горки, скалодромы. Все территория игрового комплекса покрыта травмобезопасным прорезиненным покрытием, которое не только обеспечивает комфорт и защиту во время подвижных игр, но и эстетично вписывается в окружающую среду проекта.

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Как Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» помогает развивать Криводановку

Но для небольших населенных пунктов их значение гораздо больше.

Они становятся частью повседневной жизни, помогают развивать территорию и поддерживают инициативы жителей.

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