Годовая инфляция в Новосибирской области в июне ускорилась до 5,8% (видео)

Мария Трегуб, Эксперт Сибирского ГУ Банка России:

— В июне больше всего подорожали непродовольственные товары. Цены на услуги выросли менее ощутимо, а на продовольствие — несущественно.

Заметно выросли цены на бензин, дизель и газ. Среди причин — снижение предложения топлива из-за ремонта на некоторых отечественных НПЗ, а также сложности с его доставкой.

В июне подорожали заграничные туры из-за повышения спроса в высокий сезон. При этом подешевело пребывание в домах отдыха и пансионатах области. Компании для поддержания заполняемости мест отдыха предлагали скидки при бронировании.

Подешевели макароны и крупы. Перед поступлением нового урожая сибирские переработчики и торговые сети реализовывали накопленные запасы, что увеличило предложение.

Ожидание бизнеса

Банк России провел очередной опрос бизнеса.

Выпуск в пищевой промышленности Сибири вырос за счёт устойчивого внутреннего спроса, развития сервисов доставки и роста экспорта по отдельным направлениям.

Высоким спросом пользовались категории продуктов быстрого приготовления — полуфабрикаты и готовая кулинария. Продолжил расти спрос на готовую еду, которую реализуют продовольственные магазины.

Подробнее о текущей экономической ситуации можно узнать в выпуске доклада «Региональная экономика» на сайте Банка России.

Решение Банка России

Совет директоров Банка России 24 июля принял решение снизить ключевую ставку до 14,00%.

С аргументами принятого решения можно ознакомиться в пресс-релизе на сайте Банка России.

Ранее редакция сообщала о том, что планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными.