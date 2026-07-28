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Бизнес Власть

Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Автор: Юлия Данилова

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Предприниматели не видят предпосылок для роста спроса и говорят о снижении напряженности на рынке труда

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев отметил, что оно направлено на возвращение инфляции к низкому уровню:

— Основной фактор, на который опирается Банк России, — это динамика инфляции. Снижение инфляции, которое мы видели за последний год, это результат жёсткой денежно-кредитной политики. Спрос ожидаемо реагирует на высокие ставки в экономике и рост цен постепенно замедляется. Если в июне прошлого года инфляция в Новосибирской области была 11%, то в этом почти вдвое ниже — уже 5,8%.

Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в Новосибирской области в июне-июле во многом связаны с временными факторами. Ощутимо подорожали бензин и дизель из-за сокращения производства и поставок на АЗС. Выросли тарифы на сотовую связь. С другой стороны, в предыдущие месяцы укрепился рубль. На это отреагировали понижением цен производители и продавцы электротоваров, инструментов и оборудования. Из-за снижения спроса подешевел внутренний туризм, о чем нам говорили турагентства — участники проводимых нами опросов предприятий.

При этом планы бизнеса по повышению цен остаются умеренными, несмотря на то что в Сибири с ее большими расстояниями, моторное топливо занимает значительную долю в издержках компаний. Ожидаемый прирост цен на следующие три месяца в сибирском регионе составил — 6,0%. Это чуть больше, чем в среднем по стране — 5,8%. В январе — после повышения НДС — мы видели значительное ускорение роста ценовых ожиданий, когда бизнес говорил о планах повысить цены более чем на 10%. Но ожиданиям не суждено было реализоваться. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз.

Ценовая политика бизнеса определяется возможностью перенести издержки в цены. Из опросов бизнеса мы видим, что ожидания по спросу и выпуску в июне – июле не выросли.

  • Существенное замедление будущего спроса ожидают торговые компании и сфера услуг (туризм, транспорт). Во-многом это может быть связано с увеличением сроков доставки, ростом транспортных расходов.
  • Еще одним аргументом за снижение ставки выступило и некоторое снижение напряженности на рынке труда. По мнению многих предприятий, обеспеченность сотрудниками постепенно улучшается.

Денежно-кредитная политика влияет на экономику и цены с определенными временными лагами. Поэтому наши решения ориентированы на будущее. В последние месяцы усилились риски, которые могут привести к ускорению инфляции. В частности, бюджетная политика в следующие три года будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Выросшие ожидания будущего роста цен у людей и бизнеса также являются риском для последующего снижения инфляции.

Поэтому Банк России аккуратно принимает решения по ключевой ставке, чтобы вернуть инфляцию к низкому уровню.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано.

Материал предоставлен пресс-службой Сибирского ГУ Банка России.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рост цен ключевая ставка инфляция

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