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Экономика

«Технопром-2026»: открыта регистрация на главное научное событие года

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Основной темой форума стала «Российская наука — основа технологического лидерства»

С 26 по 28 августа в Новосибирской области пройдет значимое событие – форум «Технопром-2026». В организации мероприятия приняли участие Правительство РФ, Правительство Новосибирской области и Российская академия наук.

Основной темой форума стала «Российская наука — основа технологического лидерства». Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, подчеркивая особую важность научных достижений для будущего страны.

Регистрация на форум открыта на официальном сайте.

«Технопром-2026» традиционно состоится в формате Российской научно-технологической недели. Он послужит платформой для дискуссий о научно-технологическом развитии и принятии решений, направленных на совершенствование государственной политики в области реализации научного и инновационного потенциала России.

Основная цель Форума — консолидировать научно-технологический потенциал на ключевых направлениях и выработать управленческие механизмы для обеспечения технологического рывка страны, пояснила заместитель губернатора. По ее словам, в наукограде Кольцово состоится торжественное открытие новейшей установки класса «мегасайенс» – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Это событие во многом будет определять содержание всех мероприятий Форума. В частности, ключевое пленарное заседание «Мегаустановки как инструмент достижения технологического лидерства» будет посвящено изучению новых горизонтов для фундаментальной и прикладной науки, открывающихся благодаря запуску ЦКП «СКИФ».

Подробнее на сайте

Фото предоставлено пресс-службой Форума «Технопром»

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Рубрики : Экономика

Регионы : Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : Технопром-2026 технологическое развитие регистрация на Технопром международный форум

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Мария Трегуб, Эксперт Сибирского ГУ Банка России:

— В июне больше всего подорожали непродовольственные товары. Цены на услуги выросли менее ощутимо, а на продовольствие — несущественно.

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В Новосибирске прошла масштабная зарядка в преддверии форума «Технопром-2026»

24 июля 2026 года утро в Новосибирской области ознаменовалось энергичным стартом дня. Свежий воздух наполнился движением благодаря масштабной зарядке, собравшей более 100 человек. Участники объединились, чтобы задать позитивный тон перед началом XIII Международного форума технологического развития «Технопром-2026» и фестиваля науки и искусства «ТехноАрт».

Мероприятие предложило комплекс активных упражнений под зажигательную музыку, доступный каждому, независимо от возраста и физической подготовки. Это позволило присутствующим размяться, почувствовать прилив сил и настроиться на продуктивный день.

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Цена красной икры в Новосибирске обогнала общероссийскую

Автор: Оксана Мочалова

Средняя цена килограмма красной икры в Новосибирске за первое полугодие 2026 года выросла на 6,2% — с 9 755 до 10 364 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат. В то время как в целом по стране эксперты АКРА зафиксировали снижение стоимости на 1–1,5%, в Новосибирске ценник на деликатес продолжает повышаться.

По данным ежемесячного мониторинга, в январе 2026 года килограмм икры лососевых пород в новосибирских магазинах стоил в среднем 9 755 рублей. К июню этот показатель достиг 10 364 рублей. Такая же цена фиксировалась в апреле, а в мае наблюдалась незначительная коррекция вниз (до 10 357 рублей). При этом тренд на повышение сохранился.

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Новосибирская область вдвое увеличила экономию на закупках

Автор: Оксана Мочалова

В январе–июне 2026 года объем государственных и корпоративных закупок в Новосибирской области превысил 112 млрд рублей. Этот показатель оказался на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставила редакции Infopro54 аналитическая служба площадки РТС-тендер на основе открытой информации Единой информационной системы (ЕИС).

По данным экспертов, заметно выросла не только сумма контрактов, но и эффективность расходования средств. Экономия бюджета по итогам торгов почти удвоилась. Если в первом полугодии 2025 года удалось сберечь 8,8 млрд рублей, то в этом году показатель достиг 15,6 млрд.

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Резидентов новосибирской ОЭЗ обяжут перейти на налоговый мониторинг

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесен законопроект, который обяжет всех резидентов ОЭЗ, в том числе в Новосибирской области, в течение двух лет перейти на налоговый мониторинг. Исключением станут представители малого и среднего бизнеса.

Налоговый мониторинг — это современный формат контроля, при котором компания предоставляет налоговым органам в режиме реального времени доступ к своим бухгалтерским и налоговым данным. Взамен бизнес освобождается от большинства выездных и камеральных проверок, а все спорные вопросы решаются оперативнее.

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Инфляция показала рост в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В июне 2026 года цены в Новосибирской области, по данным Росстата и Банка России, увеличились на 0,72% по сравнению с маем. Годовая инфляция ускорилась до 5,76%, что ниже общероссийского показателя в 6,02%.

В июне выросли цены на твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры. Производители и торговые сети заложили в стоимость увеличение затрат на ингредиенты, обслуживание оборудования, логистику и оплату труда. Несмотря на это, по сравнению с июнем прошлого года сыры стали немного дешевле. По данным Новосибирскстата, на 12 января средняя цена за килограмм  составляла 921,77 рубля, а к 13 июля снизилась до 900,68 рубля.

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Экономика

«Технопром-2026»: открыта регистрация на главное научное событие года

Бизнес Финансы Экономика

Годовая инфляция в Новосибирской области в июне ускорилась до 5,8% (видео)

Экономика

В Новосибирске прошла масштабная зарядка в преддверии форума «Технопром-2026»

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