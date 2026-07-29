«Технопром-2026»: открыта регистрация на главное научное событие года

С 26 по 28 августа в Новосибирской области пройдет значимое событие – форум «Технопром-2026». В организации мероприятия приняли участие Правительство РФ, Правительство Новосибирской области и Российская академия наук.

Основной темой форума стала «Российская наука — основа технологического лидерства». Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, подчеркивая особую важность научных достижений для будущего страны.

Регистрация на форум открыта на официальном сайте.

«Технопром-2026» традиционно состоится в формате Российской научно-технологической недели. Он послужит платформой для дискуссий о научно-технологическом развитии и принятии решений, направленных на совершенствование государственной политики в области реализации научного и инновационного потенциала России.

Основная цель Форума — консолидировать научно-технологический потенциал на ключевых направлениях и выработать управленческие механизмы для обеспечения технологического рывка страны, пояснила заместитель губернатора. По ее словам, в наукограде Кольцово состоится торжественное открытие новейшей установки класса «мегасайенс» – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Это событие во многом будет определять содержание всех мероприятий Форума. В частности, ключевое пленарное заседание «Мегаустановки как инструмент достижения технологического лидерства» будет посвящено изучению новых горизонтов для фундаментальной и прикладной науки, открывающихся благодаря запуску ЦКП «СКИФ».

Подробнее на сайте