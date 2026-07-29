В Новосибирске прошла масштабная зарядка в преддверии форума «Технопром-2026»

24 июля 2026 года утро в Новосибирской области ознаменовалось энергичным стартом дня. Свежий воздух наполнился движением благодаря масштабной зарядке, собравшей более 100 человек. Участники объединились, чтобы задать позитивный тон перед началом XIII Международного форума технологического развития «Технопром-2026» и фестиваля науки и искусства «ТехноАрт».

Мероприятие предложило комплекс активных упражнений под зажигательную музыку, доступный каждому, независимо от возраста и физической подготовки. Это позволило присутствующим размяться, почувствовать прилив сил и настроиться на продуктивный день.

Создание этого яркого события стало результатом слаженного сотрудничества Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, а также Фонда научно‑технологического развития Новосибирской области. К утренней активности присоединились представители ключевых организаций и учреждений города Новосибирск:

Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток («НЗППП «Восток»);

Новосибирский приборостроительный завод;

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук («ГПНТБ СО РАН»);

Центр Новых Медицинских Технологий;

Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

КультЛаб, магазин спортивного питания;

Инновационная Бизнес Группа («ИБГ»);

Спортивные федерации.

Особую изюминку мероприятию добавило присутствие известных российских атлетов:

Павел Кабанов , заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира и рекордсмен в подводном плавании в ластах,

, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира и рекордсмен в подводном плавании в ластах, Дарья Мануйленкова , чемпионка мира, абсолютная чемпионка России и лауреат множества престижных спортивных наград по бодифитнесу,

, чемпионка мира, абсолютная чемпионка России и лауреат множества престижных спортивных наград по бодифитнесу, Таисия Алябьева, юная спортсменка, победитель и призер первенства России.

Не обошлось и без знаковых фигур сибирского спорта. На площадке появились любимые талисманы болельщиков: Снеговик из хоккейного клуба «Сибирь», Лось Локос из волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск», а также новый герой – мышонок Квантик и даже Сердце из Центра новых медицинских технологий!