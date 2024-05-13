ГК «Расцветай» предлагает специальные условия по ипотеке на готовые квартиры

Сейчас, когда ставка на приобретение вторичного жилья равна 17-18%, покупка готового жилья в новостройках стала особенно выгодной. Согласитесь, новые дома обладают неоспоримым преимуществом перед вторичным фондом: можно заехать в квартиру, в которой никто еще не жил, насладиться атмосферой свежего, только что сданного жилья. Плюсов покупки именно такого варианта недвижимости много.

Специальные условия от ГК «Расцветай» действуют на готовые квартиры в «Расцветай на Красном», «Расцветай на Зорге», кварталах «На Игарской» и «Цветной бульвар».

Предложение от ГК «Расцветай» — это возможность снизить финансовую нагрузку в первый год выплаты ипотеки, быстрее сделать ремонт и въехать в новую квартиру.

К примеру, в первый год под 0,1% ежемесячный платеж за квартиру-студию в «Расцветай на Зорге» составит 7772,83 рубля**. Далее, после окончания льготного периода — 16182,66 рубля.

«Расцветай на Красном» — флагманский проект компании. Квартал подойдет для любого образа жизни: от тихого и размеренного, до активного и амбициозного. С одной стороны — это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района, семь детских садов, восемь школ — все в шаговой доступности. А с другой — безопасная и уютная внутриквартальная атмосфера.

Кварталы «Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге» расположены в Кировском районе. Здесь много детских садов, школ и удобная транспортная развязка. До ближайшей станции метро «Площадь Маркса» на транспорте — 20 минут.

Те, кто хочет жить на правом берегу, по достоинству оценят квартал «На Игарской». До площади Калинина на транспорте — около 30 минут, все необходимое — в шаговой доступности. На территории квартала застройщик зарезервировал место под строительство школы.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

Красный проспект, 165

Игарская, 18/2

Сибиряков-Гвардейцев, 51/1

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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*Подробности по телефону: 255-00-83 Субсидированная ставка — Банк ВТБ (ПАО). 0,1 % действует первый год кредита по программе «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека». Далее, по программе «Господдержка 2020» ‒ 8%, «Семейная ипотека» ‒ 6%. При условии страхования жизни и имущества. ПВ по программе «Господдержка 2020» — 30,1%. ПВ по «Семейной ипотеке» — 20,1%. Сумма кредита не должна превышать 6 млн. Срок действия предложения до 31 мая 2024 года. Без удорожания цены квартиры.

** Квартал «Расцветай на Зорге» стоимость квартиры-студии — 3,45 млн рублей. Стоимость действительна на момент публикации. Семейная ипотека ‒ 6%. ПВ ‒ 693 450 рублей. Срок кредита ‒ 30 лет.

Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); Сбер; Альфа- банк и др.

Застройщики: ООО СЗ «Расцветай на Красном»; СЗ «Темпо»; СЗ «Аквамарин»; СЗ «Вербена». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф