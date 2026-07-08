Июньский всплеск: объем выдачи «семейной» ипотеки вырос на 75% в России

По данным ВТБ, в июне наблюдался значительный всплеск активности по программе «семейной» ипотеки. Количество сделок по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось более чем на 65%, а их общий объем превысил майские показатели на свыше 75%. Всего за этот период граждане оформили порядка 2,8 тысячи таких займов на сумму около 20 миллиардов рублей.

В результате, на долю «семейной» ипотеки по итогам июня пришлось 38% всех выданных банком жилищных кредитов. Спрос на эту программу продемонстрировал второй по величине результат в текущем году, уступив лишь январскому пику, когда было заключено около 4,1 тысячи договоров на 27 миллиардов рублей.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, пояснил, что спрос по «семейной» ипотеке сформировал два пиковых периода, вызванных стремлением заемщиков воспользоваться текущими условиями программы. Ожидается, что в июле-августе рынок стабилизируется, поскольку программа продолжает действовать без изменений. Потенциальный новый подъем продаж возможен осенью, когда вновь будут обсуждаться условия программы.

Охорзин также отметил, что параллельно с «семейной» ипотекой растет интерес россиян к рыночным ипотечным продуктам. В июне число сделок по ним в банке выросло более чем на четверть по сравнению с маем. Устойчивый рост спроса на рыночные программы является более значимым трендом года, хотя и менее заметным, чем колебания по «семейной» ипотеке. Доля рыночных кредитов в портфеле банка существенно выросла с конца прошлого года, и ожидается, что во второй половине года она будет стабильно превышать 50%.