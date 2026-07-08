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Финансы

Июньский всплеск: объем выдачи «семейной» ипотеки вырос на 75% в России

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В июне граждане оформили порядка 2,8 тысячи таких займов на сумму около 20 миллиардов рублей

По данным ВТБ, в июне наблюдался значительный всплеск активности по программе «семейной» ипотеки. Количество сделок по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось более чем на 65%, а их общий объем превысил майские показатели на свыше 75%. Всего за этот период граждане оформили порядка 2,8 тысячи таких займов на сумму около 20 миллиардов рублей.

В результате, на долю «семейной» ипотеки по итогам июня пришлось 38% всех выданных банком жилищных кредитов. Спрос на эту программу продемонстрировал второй по величине результат в текущем году, уступив лишь январскому пику, когда было заключено около 4,1 тысячи договоров на 27 миллиардов рублей.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, пояснил, что спрос по «семейной» ипотеке сформировал два пиковых периода, вызванных стремлением заемщиков воспользоваться текущими условиями программы. Ожидается, что в июле-августе рынок стабилизируется, поскольку программа продолжает действовать без изменений. Потенциальный новый подъем продаж возможен осенью, когда вновь будут обсуждаться условия программы.

Охорзин также отметил, что параллельно с «семейной» ипотекой растет интерес россиян к рыночным ипотечным продуктам. В июне число сделок по ним в банке выросло более чем на четверть по сравнению с маем. Устойчивый рост спроса на рыночные программы является более значимым трендом года, хотя и менее заметным, чем колебания по «семейной» ипотеке. Доля рыночных кредитов в портфеле банка существенно выросла с конца прошлого года, и ожидается, что во второй половине года она будет стабильно превышать 50%.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ипотека ВТБ

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Электронные гарантии стали основным инструментом для малого и среднего бизнеса

С ростом объема закупок госкомпаний наблюдается повышенный интерес со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ) к документарным продуктам. С начала 2026 года число клиентов, прибегающих к банковским гарантиям, выросло на 31%, а объем выданных электронных гарантий увеличился на 76%. Такие данные были представлены Русланом Еременко, членом правления ВТБ, на международной промышленной выставке Иннопром-2026.

Согласно статистике банка, с начала текущего года увеличилось как количество клиентов, оформивших банковские гарантии, на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и общее число выданных гарантий — на 25%.

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За три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%

Автор: Артем Рязанов

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что за первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО в стране выросла на 9,1%, достигнув 120 775 рублей, а средняя премия по годовым полисам увеличилась на 3,9%, составив 7 577 рублей. В мае 2026 года эти показатели составили 128 950 рублей и 7 654 рубля соответственно. Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рост премий был ожидаемым.

В Новосибирской области, по данным, предоставленным РСА редакции Infopro54, за первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО составила 149 295 рублей. В аналогичном периоде 2023 года этот показатель был равен 102 160 рублям. Таким образом, за три года (с мая 2023 по май 2026) средняя выплата по ОСАГО в регионе выросла на 46,1%. Средняя страховая премия по ОСАГО в Новосибирской области за январь-май 2026 года составила 11 536 рублей. В тот же период 2023 года она была на уровне 7 452 рублей.

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В первом полугодии ипотечные займы в России выросли в полтора раза

Согласно предварительным подсчетам ВТБ, за первые шесть месяцев этого года российским гражданам было предоставлено около 2,18 триллиона рублей на приобретение как новостроек, так и вторичного жилья. Этот показатель на 46% превышает объем за тот же период предыдущего года, что свидетельствует о восстановлении рынка после прошлогоднего спада.

Июнь продемонстрировал рекордные результаты: объем выданных ипотечных кредитов достиг примерно 475 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше показателя июня 2025 года. Результат июня превзошел даже показатели января, когда объем выдач едва превысил 420 миллиардов рублей.

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Группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Калининский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования. Правоохранительные органы выявили организованную группу, которая много лет занималась автоподставами. В нее входили 10 человек. Инициатором выступил житель Заельцовского района.

По версии следствия, в течение четырех лет — с июля 2021 года по сентябрь 2025 года — новосибирцы приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.

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Делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано

Автор: Юлия Данилова

Решение, которое принял 19 июня Банк России о снижении ключевой ставки до 14,25%, отражает осторожный баланс: с одной стороны, в мае рост цен в стране замедлился. С другой стороны, делать вывод о стойком и устойчивом замедлении инфляции пока рано, констатировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

— Усилились риски, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем, а значит, Банк России не может позволить себе слишком быстрые шаги по снижению ставки. Наша задача — не просто зафиксировать краткосрочное замедление цен, а добиться, чтобы оно стало устойчивым, — подчеркнул Морев.

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Глава ВТБ представил элементы новой стратегии банка на ближайшие годы

На годовом общем собрании ВТБ, которое состоялось 30 июня, президент — председатель правления банка Андрей Костин представил основные векторы новой трехлетней стратегии развития. Полностью документ обещают обнародовать в начале 2027 года, как уточнил руководитель организации.

Согласно заявлению Костина, в основе новой стратегии лежат четыре ключевых направления. Первым является развитие сегмента розничных продаж через партнерство с онлайн-платформами, в первую очередь с Wildberries. Руководитель кредитной организации подчеркнул, что розничная торговля остается одним из наиболее значимых секторов экономики России, а онлайн-площадки демонстрируют ускоренный рост в последние годы. Он предположил, что в 2027 году значительная часть потребительских покупок в стране будет совершаться в интернете. Костин выразил уверенность, что сотрудничество с маркетплейсом придаст мощный стимул развитию розничного направления банка, а также укрепит его позиции в работе с малым и средним бизнесом и в корпоративно-инвестиционной сфере.

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