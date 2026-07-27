Кешбэк-рекорды: во второй половине 2026 года выплаты вырастут на треть

Во второй половине 2026 года российские кредитные учреждения планируют увеличить инвестиции в программы лояльности. По предварительным данным ВТБ, общая сумма кешбэк-выплат клиентам может достичь более 270 миллиардов рублей, что на треть превышает показатели первой половины года. Ожидается, что к концу года суммарный объем возвращенных средств за покупки может превысить 473 миллиарда рублей, сохранившись на уровне прошлого года.

В течение первых шести месяцев банки выплатили клиентам около 200 миллиардов рублей, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Эта сумма включает все виды поощрений: прямые денежные выплаты, бонусные баллы и прочие формы стимулирования.

Эксперты отмечают, что рынок программ лояльности достиг определенной стабилизации. После периода интенсивной конкуренции и роста выплат, финансовые учреждения начинают пересматривать стратегии привлечения и удержания клиентов.

Прогнозируется, что во второй половине 2026 года рынок продолжит меняться. Банки будут перераспределять бюджеты в сторону персонализированных предложений, стремясь повысить эффективность программ и укрепить связь с клиентами.

Помимо этого, участники рынка будут активно развивать партнерские программы. Финансовые организации все чаще предлагают увеличенный кешбэк по категориям своих партнеров, охватывая розничную торговлю, сферу путешествий и повседневные сервисы. Такой подход способствует росту транзакционной активности и создает стимулирование спроса на партнерские предложения.

Еще одной заметной тенденцией является предоставление дополнительных привилегий клиентам, выбирающим конкретный банк в качестве основного для ежедневных покупок. Помимо стандартного кешбэка, граждане могут рассчитывать на расширенные бонусы: улучшенные условия по банковским продуктам, эксклюзивные предложения от партнеров, повышенные статусы в программах лояльности и бонусные категории кешбэка.

Роман Синенко, начальник управления «Расти с ВТБ», отметил, что ожидается рост кешбэк-выплат во второй половине года, но это не будет очередная «гонка». Рынок банковской лояльности вступает в новую, более осмысленную фазу, где приоритет отдается эффективности и индивидуальной работе с людьми. Лояльность перестает быть просто кешбэком и трансформируется в комплексное, персонализированное предложение от банка и его партнеров.