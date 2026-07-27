В Новосибирской области нашли 88 точек туристического притяжения

В Новосибирской области в рамках проекта «Земля для туризма» подготовили 67 земельных участков для строительства туристической инфраструктуры и определили 88 объектов туристического интереса. Общий инвестиционный потенциал региона оценивается более чем в 9 тыс. гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

С такими показателями Новосибирская область вошла в число российских регионов с наилучшими результатами по выявлению свободных территорий и перспективных локаций для путешественников.

Первые перспективные участки в регионе появились на кадастровой карте в марте 2023 года. Тогда речь шла о прибрежных зонах в Новосибирске, Бердске, Искитимском и Ордынском районах, а также о знаменитых озерах — Карачи, Горьком и Островном. За первый год работы проекта в области нашли 37 объектов и около 3 тыс. гектаров земли.

На сегодняшний день география проекта охватывает уже 18 районов. В их числе такие популярные локации, как кластер «Обские парки» на реке Обь, озеро Чаны, Сартлан, Убинское, Абрашинский карьер, Бердские скалы и Караканский бор. Свободные земли находятся рядом с этими природными «магнитами», что открывает возможности для строительства современных глэмпингов, санаториев и курортов. Три участка уже нашли своих инвесторов.

Напомним, что проект «Земля для туризма» был представлен новосибирским Росреестром в рамках деловой программы форума «Дикоросы», прошедшего в Новосибирске в начале июля 2026 года.

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