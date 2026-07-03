Мэрия изымает почти 80 домов для КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Мэрия Новосибирска издала постановление о принудительном изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. Документ, подписанный мэром Максимом Кудрявцевым 2 июля 2026 года, запускает процедуру освобождения территории под комплексное развитие (КРТ) в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала.

Согласно постановлению, для реализации проекта у собственников будут изъяты 71 земельный участок и 78 объектов недвижимости. В перечень объектов, подлежащих изъятию, вошли 77 частных жилых домов и одно нежилое здание. Всего под снос пойдут дома на девяти улицах: Садовой, Кирова, Автогенной, Грибоедова, Коммунстроевской, Нижегородской, III Интернационала, а также на прилегающих переулках. Общая площадь территории, отводимой под развитие, составляет 21 гектар.

Самыми большими по площади домами, которые предстоит изъять, стали объекты на улице Садовой, 176 (380,4 кв. м), на улице Кирова, 174 (332,9 кв. м) и на улице Нижегородской, 176 (322,6 кв. м).

Примечательно, что одно из сооружений, расположенное в границах изымаемых земельных участков, изъятию не подлежит. Речь идет о водонапорной башне с кадастровым номером 54:35:000000:50684 — памятнике архитектуры регионального значения, который застройщик обязан сохранить.

Инициатором и ответственным за реализацию проекта выступает ООО Специализированный застройщик «Страна.Кирова». Компания, входящая в ГК «Страна Девелопмент», выиграла торги на право заключения договора КРТ в декабре прошлого года, предложив за участок 297,8 млн рублей. Согласно условиям контракта, застройщик обязуется провести оценку изымаемого имущества и выплатить собственникам возмещение, размер которого будет определен по итогам оценки рыночной стоимости и подлежащих возмещению убытков. В случае если владельцы откажутся от добровольного заключения соглашения, департамент строительства и архитектуры мэрии уполномочен предъявлять исковые заявления о принудительном изъятии.

Помимо освобождения территории и сноса частного сектора, проект КРТ предполагает масштабное строительство социальной инфраструктуры. Застройщик возведет школу на 850 мест, два детских сада на 320 и 100 мест, поликлинику на 200 посещений в смену, а также новые автомобильные дороги. Общий объем нового жилья, которое появится на месте сносимых домов, превысит 700 тысяч кв. метров.

Постановление действует три года — до 2 июля 2029 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске снесут три здания ради КРТ у набережной.