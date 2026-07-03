Более 113 тысяч новосибирцев прошли телемедицинскую консультацию у врачей в MAX

Цифровые сервисы здравоохранения Новосибирской области активно развиваются. Чат-бот «Телемедицина Новосибирская область» в мессенджере MAX, запущенный в феврале текущего года, уже провёл свыше 113 тысяч телемедицинских консультаций.

Как отмечают в региональном Минздраве, жители области особенно активно обращаются к врачам через мессенджер для закрытия больничных листов, что экономит время как пациентам, так и медицинским специалистам.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого, безопасность пациентов остаётся приоритетом. При возникновении сомнений в состоянии здоровья врач может направить пациента на очный приём.

Телемедицина позволяет:

проводить повторные приёмы после диагностики;

закрывать больничные листы;

выписывать электронные рецепты на льготные лекарства;

осуществлять диспансерное наблюдение;

контролировать лекарственную терапию;

отвечать на вопросы пациентов по лечению.

Весной 2025 года новосибирский сервис стал лидером в стране по числу активных пользователей, вдвое превысив результаты региона, который занял второе место в рейтинге. Кроме того, чат-бот вошел в топ-15 регионов по проведению более двух телемедицинских консультаций одному пациенту.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев обяжут посещать семейного психолога перед разводом.