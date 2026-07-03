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Общество

Более 113 тысяч новосибирцев прошли телемедицинскую консультацию у врачей в MAX

Автор: Артем Рязанов

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Чаще всего жители региона используют сервис для закрытия больничных

Цифровые сервисы здравоохранения Новосибирской области активно развиваются. Чат-бот «Телемедицина Новосибирская область» в мессенджере MAX, запущенный в феврале текущего года, уже провёл свыше 113 тысяч телемедицинских консультаций.

Как отмечают в региональном Минздраве, жители области особенно активно обращаются к врачам через мессенджер для закрытия больничных листов, что экономит время как пациентам, так и медицинским специалистам.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого, безопасность пациентов остаётся приоритетом. При возникновении сомнений в состоянии здоровья врач может направить пациента на очный приём.

Телемедицина позволяет:

  • проводить повторные приёмы после диагностики;
  • закрывать больничные листы;
  • выписывать электронные рецепты на льготные лекарства;
  • осуществлять диспансерное наблюдение;
  • контролировать лекарственную терапию;
  • отвечать на вопросы пациентов по лечению.

Весной 2025 года новосибирский сервис стал лидером в стране по числу активных пользователей, вдвое превысив результаты региона, который занял второе место в рейтинге. Кроме того, чат-бот вошел в топ-15 регионов по проведению более двух телемедицинских консультаций одному пациенту.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев обяжут посещать семейного психолога перед разводом.

Источник фото: Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : медицина консультация MAX

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Автор: Оксана Мочалова

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Согласно постановлению, для реализации проекта у собственников будут изъяты 71 земельный участок и 78 объектов недвижимости. В перечень объектов, подлежащих изъятию, вошли 77 частных жилых домов и одно нежилое здание. Всего под снос пойдут дома на девяти улицах: Садовой, Кирова, Автогенной, Грибоедова, Коммунстроевской, Нижегородской, III Интернационала, а также на прилегающих переулках. Общая площадь территории, отводимой под развитие, составляет 21 гектар.

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— Только МКУ «Единая служба обеспечения жизни деятельности населения» Тогучина готовится к включению в реестр Росаккредитации городского пляжа парка отдыха «Любимый город». Документы уже в работе, в конце июля мы выезжаем на финальную проверку. Думаю, что в августе пляж будет аттестован, — отметила собеседница редакции.

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Автор: Юлия Данилова

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При этом в качестве нуждающихся в очереди в регионе стоят 25547 семей, в том числе, 7801 из Новосибирска. Среди очередников 5581 — дети-сироты, 4720 — многодетные семьи, 1974 — молодые семьи и 527 — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

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Более 113 тысяч новосибирцев прошли телемедицинскую консультацию у врачей в MAX

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