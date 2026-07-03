Более 113 тысяч новосибирцев прошли телемедицинскую консультацию у врачей в MAX

Цифровые сервисы здравоохранения Новосибирской области активно развиваются. Чат-бот «Телемедицина Новосибирская область» в мессенджере MAX, запущенный в феврале текущего года, уже провёл свыше 113 тысяч телемедицинских консультаций.
Как отмечают в региональном Минздраве, жители области особенно активно обращаются к врачам через мессенджер для закрытия больничных листов, что экономит время как пациентам, так и медицинским специалистам.
По словам министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого, безопасность пациентов остаётся приоритетом. При возникновении сомнений в состоянии здоровья врач может направить пациента на очный приём.
Телемедицина позволяет:
- проводить повторные приёмы после диагностики;
- закрывать больничные листы;
- выписывать электронные рецепты на льготные лекарства;
- осуществлять диспансерное наблюдение;
- контролировать лекарственную терапию;
- отвечать на вопросы пациентов по лечению.
Весной 2025 года новосибирский сервис стал лидером в стране по числу активных пользователей, вдвое превысив результаты региона, который занял второе место в рейтинге. Кроме того, чат-бот вошел в топ-15 регионов по проведению более двух телемедицинских консультаций одному пациенту.
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