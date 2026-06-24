В Новосибирске снесут три здания ради КРТ у набережной

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил постановление о заключении договора о комплексном развитии территории в Октябрьском районе — на улице Водопроводной, недалеко от Речного вокзала и Михайловской набережной.

Инвестором проекта выступает АО «Специализированный застройщик «Береговое», которое уже осваивает территорию рядом с берегом Оби. Компании предстоит освоить участок площадью 8 337 кв. метров в кадастровом квартале 54:35:074265. Согласно условиям КРТ, здесь будет возведен жилой комплекс смешанной этажности — от 9 до 30 этажей, рассчитанный на 700 жителей. Общая площадь всех объектов застройки составит 35 тыс. кв. метров, из которых непосредственно жилая площадь (без балконов и лоджий) — 21 тыс. кв. метров.

Реализация проекта разделена на несколько этапов. До конца 2027 года застройщик обязан завершить архитектурно-строительное проектирование, снести три существующих нежилых здания, а также создать за свой счет на соседней территории общего пользования открытое физкультурно-спортивное сооружение площадью около 600 кв. метров. Само строительство жилого комплекса продлится до 30 сентября 2031 года. Полностью ввести объект в эксплуатацию со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой планируется до 31 декабря 2031 года.

Парковочное пространство нового ЖК будет организовано по нормативу: одно машино-место на 105 кв. метров жилья (но не менее 0,5 места на квартиру), при этом от 12 до 15% мест будет отведено для гостевых автостоянок. Доступ к комплексу организуют с существующего проезда — продолжения улицы Владимира Заровного, который соединяется с магистральной улицей Большевистской.

Отдельным условием соглашения является передача городской казне земельных участков для развития социальной инфраструктуры. В рамках более раннего соглашения о взаимодействии «Береговое» уже передало муниципалитету четыре участка общей площадью 1 489 кв. метров под строительство объектов образования. В новой сделке застройщик также обязался до конца 2027 года сформировать и передать мэрии участок под зону улично-дорожной сети.

Все строительные и инфраструктурные работы инвестор будет вести исключительно за счет собственных средств.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска начали оценивать варианты многоконтурных КРТ.