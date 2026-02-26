Новосибирск дважды прозвучал в ежегодном докладе премьер-министра Михаила Мишустина

В ходе ежегодного правительственного доклада в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ключевые объекты дорожной инфраструктуры России, которые находятся в стадии строительства. В этот список попало завершение строительства Восточного объезда Новосибирска.

В январе 2026 года стало известно, что проектная документация на строительство III этапа Восточного обхода получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Его протяженность составит 14,3 км. В ноябре 2025 года сообщалось, что новосибирские власти рассчитывают ускорить темпы работ на Восточном обходе.

Он также отметил мегаустановку СКИФ — «Сибирский кольцевой источник фотонов».

— Ничего подобного не создавалось с позднесоветских времён, — подчеркнул Мишустин.

Напомним, СКИФ выходит на финальный этап подготовки к запуску. Готовность объекта оценивается на 97–98%, начало работы центра ожидается до середины лета 2026 года. В этом году планируется провести первые эксперименты, результаты которых будут применяться в разработке лекарств, новых материалов и технологий для микроэлектроники и других отраслей. На его официальное открытие ожидается приезд президента Владимира Путина.

Ранее редакция сообщала о том, что полпредство взяло строительство СКИФа в Новосибирске под жесткий контроль.