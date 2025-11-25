Новосибирские власти рассчитывают ускорить темпы работ на Восточном обходе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о планах властей увеличить темпы строительства проектов Восточного обхода и Чуйского тракта.

— Наша задача приблизить по срокам выделение больших сумм на эти объекты для того, чтобы увеличить темпы работ, — сказал Травников в эфире телеканала ОТС.

Восточный обход Новосибирска станет частью глобального транспортного коридора «Россия», который соединит Санкт-Петербург и Владивосток. Его длина составит 84 километра. Этот маршрут объединит федеральные трассы Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и планируемый Южный транзит.

Строительство Восточного обхода стартовало в 2013 году, но из-за сложностей проект приостановили. В 2023-м «Сибуправтодор» возобновил работы.

Первый этап охватывает участок от трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до пересечения с дорогой Академгородок – Кольцово. Второй этап включает отрезок от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Третий этап предусматривает создание двух развязок и 11 мостов. Ранее сообщалось, что на Восточный обход до 2025 года область получит 20 млрд рублей.

Чуйский тракт существует с 1922 года. Он начинается в Новосибирске и тянется до границы с Монголией. В июне 2023 года на Петербургском экономическом форуме представители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай договорились развивать Чуйский тракт. Это связано с ростом числа туристов в регионах Сибири. После этого правительство Новосибирской области заявило о планах расширить дорогу на тракте с двух до четырех полос.

Ранее редакция сообщала о том, что госэкспертиза дала отрицательное заключение по проекту Восточного обхода в НСО.