Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На трассе будет развязка и четыре путепровода

Проектная документация на строительство III этапа Восточного обхода получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Его протяженность составит 14,3 км. Трасса пройдет по Новосибирскому и Искитимскому районам.

— Участок дороги технической категории IБ предполагает четыре полосы движения с осевым барьерным ограждением для разделения встречных транспортных потоков, —посянили в пресс-службе ФУАД «Сибирь».

В состав проекта также входит развязка типа «лук» на 46-м км, а также четыре путепровода и две площадки отдыха для водителей. На всем протяжении участка запланировано устройство электроосвещения. Расположенные рядом с Восточным обходом садовые общества будут отделены от дороги акустическими экранами.

Монтировать дорогу планируется из цементобетона, а общая толщина многослойной дорожной одежды составит около 1,7 м.

Начало строительно-монтажных работ на третьем этапе проекта предварительно запланировано на 2026 год.

Строительство Восточного обхода стартовало в 2013 году, но из-за сложностей проект приостановили. В 2023-м «Сибуправтодор» возобновил работы.

Первый этап охватывает участок от трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до пересечения с дорогой Академгородок – Кольцово. Второй этап включает отрезок от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Третий этап предусматривает создание двух развязок и 11 мостов. Ранее сообщалось, что на Восточный обход до 2025 года область получит 20 млрд рублей.

В настоящее время продолжается строительство I этапа Восточного обхода (км 14 – км 34). С июля 2025 года открыт для движения участок протяженностью 12,4 км от пересечения с автодорогой К19-р до развязки у села Новолуговое, с августа – участок протяженностью 1,1 км с путепроводом и подходами к нему на км 34, в месте пересечения с автодорогой Академгородок – Кольцово.

Чуйский тракт существует с 1922 года. Он начинается в Новосибирске и тянется до границы с Монголией. В июне 2023 года на Петербургском экономическом форуме представители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай договорились развивать Чуйский тракт. Это связано с ростом числа туристов в регионах Сибири. После этого правительство Новосибирской области заявило о планах расширить дорогу на тракте с двух до четырех полос.

Строительство Восточного обхода Новосибирска ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Четырехполосная магистраль 1В категории разгрузит трассу Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к Новосибирску, где интенсивность движения достигает 70 тыс. автомобилей в сутки, а также обеспечит прямой выход с «Чуйского тракта» на Северный обход Новосибирска, к трассам Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь», что снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть города-миллионника.

Напомним, в ноябре сообщалось, что новосибирские власти рассчитывают ускорить темпы работ на Восточном обходе.

Ранее редакция сообщала о том, что госэкспертиза дала отрицательное заключение по проекту Восточного обхода в НСО.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ФУАД «Сибирь».

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

