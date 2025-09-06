Рекламодателям

«Сейчас тут пустырь и мусор»: десять лет назад в Новосибирске закрыли барахолку

  • 06/09/2025, 16:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Сейчас тут пустырь и мусор»: десять лет назад в Новосибирске закрыли барахолку
Крупнейший за Уралом вещевой рынок просуществовал несколько десятилетий

Осенью 2025 года исполняется 10 лет с момента закрытия Гусинобродского вещевого рынка – известной на всю страну новосибирской барахолки. Формально, она прекратила свое существование 1 октября 2015 года. Но на самом деле процесс закрытия был достаточно длительным: в течение нескольких месяцев шел переезд уличных торговых точек в ТЦ, а те, кого условия переезда и так называемые «посадочные» взносы, устраивали пикеты. Infopro54 напоминает историю «Сибирского черкизона» и показывает, как сейчас выглядит место, где шла торговля с контейнеров.

Гусинобродский вещевой рынок, также известный как «Гусинка» или «Сибирский Черкизон», был крупнейшим вещевым рынком за Уралом. Он возник еще в 1970-х годах, но период его расцвета, максимальных размеров и оборотов пришелся на 90-е и нулевые.

Ассортимент барахолки в нуевые

Барахолка объединяла порядка десяти отдельных рынков и занимала площадь примерно 35 гектаров. Она фактически была распределительным узлом импорта для Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтая. В личном архиве журналиста Infopro54 есть фотографии, сделанные в феврале 2005 года. Они дают представление о масштабах торговли.

Гусинобродский вещевой рынок в 2005 году

В истории города и в истории тысяч новосибирских семей барахолка осталась как место крайне противоречивое. С одной стороны, она всегда считалась объектом теневого бизнеса. Самые известные преступления, которые с ней связывают, — убийство двух вице-мэров. Игоря Белякова убили в 2001 году, Валерия Марьясова — в 2004 года. Они оба занимались реорганизацией Гусинобродского вещевого рынка. С другой стороны, барахолка, для тех, кто там торговал, осталась местом, которая позволила выжить в годы безработицы.

— Я была бы рада, если бы барахолки в моей жизни не случилось. И с радостью бы осталась бы инженером в проектном институте. Но вспомните 90-е, и вопросы отпадут сами собой. Я торговала с контейнера джинсами 15 лет, с 1992 по 2007 год. Поначалу было трудно морально. А потом, когда я стала кормить всю семью, в том числе престарелых родителей, которым задерживали пенсию, терзаний уже не было. Когда хозяин точки закрыл и ушел в автобизнес, я возвращаться в профессию инженера не стала, меня уже никто не брал по возрасту. Ушла торговать в продуктовый магазин. По барахолке ностальгии нет, но и неприязни к этому прошлому тоже нет, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 жительница Новосибирска Зинаида Астахова.

Фотография барахолки 2005 года

Власти неоднократно пытались закрыть барахолку в том виде, в котором она существовала, но раз за разом переносили сроки. Решающим доводом в пользу ее закрытия стал закона о запрете уличной торговли. Торговцы были переведены в ТЦ «Восток», «Невский», «Дружба», «Радуга», «Нордмолл» и другие. Новые условия приняли не все: предприниматели были недовольны высокой арендной платой, снижем трафика покупателей.

Еще одним аргументом, который использовали городские власти в разговорах с недовольными торговцами, было резервирование земли под будущее строительство. На участке, где когда-то стояли сотни контейнеров в будущем планируют построить метродепо Дзержинской линии (ТЧ-2 «Волочаевское»). Когда это произойдет, точно не известно. В мэрии говорили, что в ожидании этой стройки территорию займут чем-нибудь временным. В качестве вариантов назывались каток,  картодром, трасса для велосипедистов BMX. Ни один из них не был реализован.

Место, где раньше была барахолка

Сейчас значительная часть бывшей барахолки это просто пустырь и кучи мусора. Жители окрестных домов рассказывают, мусор (чаще всего строительные отходы и старую мебель) сюда привозят грузовиками.

— Без барахолки все стало лучше. Но дело не доведено до конца. Сейчас тут пустырь и мусор. Несколько странным кажется отношение властей. Ведь здесь же стоит автовокзал, прямо напротив пустыря. Люди приезжают в город и вот такая картина их ждет. Место по-прежнему кажется маргинальным, неблагополучным. И люди по возможности отсюда переезжают. Я бы тоже уехала, если бы финансы позволяли, — говорит жительница улицы Коминтерна Наталья Сергеевна.

Часть построек, оставшихся со времен барахолки, в настоящее время заняты шиномонтажками. Другие стоят заброшенные.

Пустующее здание

За условным забором есть следы картинга. Судя по расставленным шинам здесь кто-то проводил заезды. Но, похоже, это было не в текущем году: въезды завалены мусором, следов техники нет.

Тренирочная трасса

Что касается уличной торговли, то закрытие вещевого рынка в этом вопросе точку не поставило. Через дорогу от заброшенного участка остался маленький кусочек прежней барахолки под открытым небом. В ее легальности наблюдатели сильно сомневаются.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная». Согласно изначальным планам, ее должны были ввести в эксплуатацию еще три года назад.

Фотографии Марии Гарифуллиной / Inopro54

1 246

