В Новосибирской области оживились «топливные» мошенники

В условиях повышенного спроса на топливо в Новосибирской области активизировались злоумышленники, предлагающие водителям «выгодные» варианты покупки бензина. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

По данным регулятора, мошенники используют четыре основные схемы. Первая и самая популярная — розыгрыши «бесплатного бензина». Пользователям приходят сообщения со ссылками на фишинговые сайты, где якобы для получения приза необходимо указать данные банковской карты. На деле это приводит к списанию денег со счёта.

Вторая схема связана с поддельными сервисами поиска топлива. В условиях дефицита многие водители устанавливают приложения, показывающие наличие бензина на АЗС. Мошенники создают фальшивые программы, которые дают им доступ к паролям и другой конфиденциальной информации.

— Если вы их установите, то рискуете потерять пароли и другие конфиденциальные данные. Ваши деньги могут украсть или использовать информацию для шантажа, — предупреждают в Сибирском ГУ Банка России.

Третья схема — объявления о продаже топливных талонов со скидкой или по старым ценам. Лже-продавцы просят предоплату на карту и после получения денег перестают выходить на связь. Замыкает перечень схема «заправки без очереди»: через мессенджеры, особенно Telegram, предлагают забронировать время для покупки топлива. Жертву просят назвать код из СМС для подтверждения регистрации, что позволяет мошенникам взломать аккаунт.

В Банке России также напомнили основные правила кибербезопасности. Среди них — отказ от передачи кодов и паролей третьим лицам, запрет на переход по подозрительным ссылкам, подключение уведомлений о списаниях, установка антивирусов и использование отдельной банковской карты для оплат в интернете.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы пересаживаются на метро на фоне топливного кризиса.