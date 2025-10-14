Полигоны Новосибирской области уже не вмещают мусор с несанкционированных свалок

У Новосибирской области нет возможности ликвидировать все несанкционированные свалки. Как следует из отчета аудитора контрольно-счётной палаты Новосибирской области Василия Круковского, озвученного на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента, в территориальной схеме нет намеченных мероприятий по их ликвидации. Кроме того, как отметили в КСП, в регионе отсутствует информации о точном количестве таких свалок.

— С 2022 по 2025 год в регионе ликвидировано 30 несанкционированных свалок. На эти цели направлено 764 млн рублей. В 2022 году целевые показатели по ликвидации были достигнуты. В 2023 ликвидирована одна свалка из шести заявленных, в 2024 — 1 из 8, в 2025 1 из 11,5, — констатировал Василий Круковский.

Для сравнения, только на 1 мая 2025 году Минприроды Новосибирской области принял 115 заявок на ликвидацию свалок, в 2023 — 60, в 2024 — 80.

— При обращении к регоператору о ликвидации свалок возникают разногласия в квалификации видов отходов, содержащихся в свалочных массах. Так, например, администрация одного из районов обращалась по данному вопросу, однако в ответе регионального оператора отказ мотивирован наличием в свалочных массах строительного мусора, что не является твердыми коммунальными отходами. Вне зависимости от обоснованности подобных отказов, несанкционированные свалки длительное время остаются неликвидированными, — подчеркнул аудитор.

Замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов отметил, что по госпрограмме, на которую обратили внимание аудиторы КСП, ликвидируются свалки, образовавшиеся до 1 января 2019 года, то есть до создания в области регионального оператора.

— Сейчас прорабатывается вопрос изменения способа ликвидации свалок. В частности, речь идет об их укрупнении и централизации. Сейчас рассматриваем вопрос о консервации земельных участков, чтобы не вывозить их на полигоны, потому что совокупный объем этих свалок таков, что мощности существующих в области полигонов просто не хватит для того, чтобы их вывезти, — констатировал Цуканов.

Тот факт, что мощности существующих в регионе полигонов не предусмотрены для размещения отходов с несанкционированных свалок отметили и в КСП области.

На территории региона приём отходов сегодня осуществляется на 18 полигонах. Однако, как сообщил Василий Круковский, с 1 января 2026 года, по данным КСП, в соответствии с федеральным законодательством должна быть остановлена работа семи объектов размещения отходов с последующей их рекультивацией. Еще пять полигонов, зарегистрированных в государственном регистре, в 2026 году должны быть выведены из эксплуатации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд разрешил расторгнуть вторую мусорную концессию.