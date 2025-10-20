«Левобережный» комплекс по переработке ТКО появится в Новосибирске в 2027 году

Министерство ЖКХ и энергетики региона планирует продолжить реализацию проектов по строительству комплексов по переработке отходов «Левобережный» и «Правобережный» в соответствии с дорожной картой, утвержденной губернатором региона Андреем Травниковым 20 января 2025 года. «Левобережный» комплекс планируется в соответствии с дорожной картой до конца 2027 года, КПО «Правобережный» – до 2029 года. Об этом Сибкрай.ru сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области принял решение полностью удовлетворить иск МинЖКХ региона к АО «Спецавтохозяйство» в части прекращения реализации концессионного соглашения по строительству мусорного полигона на левом берегу Новосибирска, в районе Верх-Тулы, заключенное в апреле 2023 года. Планируемый объём инвестиций составлял 3,2 миллиарда рублей.

Второе соглашение (по созданию аналогичного комплекса в селе Раздольное), министерство и регоператор подписали в ноябре 2023 года. Оба полигона «САХ» обещал построить за два года.

В январе 2025 года стало известно, что мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза — до почти 7 млрд рублей каждый, а срок их строительства сдвинулся на два года.

Областные власти создали две компании, в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Ранее редакция сообщала, что МинЖКХ оспаривает решение суда о взыскании штрафов по концессии в Новосибирске.