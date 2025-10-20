В Новосибирской области проекты трех мусорных полигонов отравили на госэкспертизу

В Новосибирской области три проекта полигонов с мусоросортировочными линиями направлены на экспертизу. Изначально их планировали запустить в 2023 году.

— Предусмотрено создание современных объектов в сфере обращения с ТКО на территории Тогучинского, Татарского и Куйбышевского районов Новосибирской области, по которым в настоящее время разработана проектная документация и направлена на проведение государственных экспертиз, — сообщили ТАСС в МинЖКХ Новосибирской области.

По данным ведомств, в Тогучинском районе новый объект будет перерабатывать 15 тысяч тонн мусора в год и захоранивать 7 тысяч тонн. В Татарском районе мощности составят 40 тысяч тонн на сортировку и 20 тысяч тонн на захоронение. В Куйбышевском районе планируют построить полигон, который сможет сортировать 60 тысяч тонн отходов в год, захоранивать 30 тысяч тонн и обезвреживать 12 тысяч тонн.

Напомним, информация о том, что в области планируют построить пять новых мусоросортировочных полигонов ТКО появилась в 2018 году. Ассоциация переработчиков отходов вышла с концессионной инициативой в правительство региона. Совокупный объем инвестиций в проект на тот момент оценивался в 1.8 млрд рублей. Эти деньги были готовы вложить инвесторы.

В марте 2019 года правительство региона направило в заксобрание список объектов, в отношении которых регион планирует заключить концессионные соглашения. Пять из них — по созданию полигонов с мусоросортировочными линиями. Депутаты засомневались в адекватности цен на объекты.

В министерстве пояснили, что в регионе сейчас нет современных объектов для переработки твердых коммунальных отходов. Это связано с трудностями в реализации концессионных соглашений, начавшихся в 2016 году.

С 2016 года в Новосибирской области не удается реализовать проекты двух комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Первый концессионер, компания «Экология-Новосибирск», не приступил к работам, хотя запуск заводов планировался до 2019 года. В 2023 году концессию передали муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство» из Новосибирска, но оно не успело подготовить проекты в срок. Суд расторг концессионные соглашения по иску министерства ЖКХ и энергетики региона. Теперь объекты планируют реализовать через частную концессионную инициативу юридических лиц, созданных областным правительством. Комплексы планируют построить с привлечением займов и средств «Российского экологического оператора».

