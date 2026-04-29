Мусорные полигоны Новосибирской области получат отсрочку

Минприроды России меняет правила формирования региональных перечней объектов размещения твёрдых коммунальных отходов. Проект приказа, размещённый на федеральном портале проектов нормативных актов, вводит механизм «временного перечня». Он позволяет легализовать работу переполненных и не внесённых в реестр полигонов.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 мая 2026 года. Параллельно, с 22 по 29 апреля, документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Для Новосибирской области, где, по данным региональных властей, 85% существующих полигонов переполнены, а строительство новых объектов по концессии тормозится протестами жителей, этот приказ становится вынужденной, но необходимой мерой.

Документ позволяет региональным властям включать в свои территориальные схемы две категории проблемных объектов. Первая — это полигоны, которые работали на 1 января 2019 года, но юридически отсутствуют в государственном реестре объектов размещения отходов. Вторая — действующие объекты из этого реестра, чья проектная вместимость уже превышена.

Подать заявку на включение в перечень сможет собственник полигона или оператор, а если земля муниципальная — местная администрация. Однако требования к документам станут жёстче: заявителям придётся подтвердить отсутствие объекта в границах населённых пунктов, лесопарковых и водоохранных зон, а также наличие систем отвода фильтрата, ограждений и дезинфицирующих установок.

Главное нововведение проекта — привязка включения перегруженного полигона к утверждённому плану создания замещающих объектов. Эту «дорожную карту» должны согласовать с Российским экологическим оператором (РЭО) и утвердить на уровне главы региона. В плане прописываются конкретные шаги: от определения земельного участка до строительства и ввода в эксплуатацию новых комплексов по обработке и утилизации отходов.

Таким образом, старый полигон получает легальное право на жизнь только в том случае, если регион документально докажет, что строит современную замену. При срыве сроков строительства Росприроднадзор сможет инициировать исключение старой свалки из перечня.

Новосибирской области, где мощности действующих полигонов практически исчерпаны, а с 2026 года по закону должны были закрыться семь объектов размещения отходов, новый порядок даёт отсрочку. Однако региону необходимо выполнить обязательства по строительству новых концессионных объектов.

Сейчас в области реализуются два концессионных проекта: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и «Левобережный» в Верх-Туле. Их строительство оценивается в 14,2 млрд рублей каждый, но оба проекта уже столкнулись с сопротивлением жителей, которые требуют перенести полигоны подальше от своих сёл.

Эксперты называют изменения компромиссными: федеральный центр даёт легальный статус старым свалкам, но требует от регионов чётких обязательств по их замене в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Для Новосибирской области, где сошлись дефицит мощностей, концессионные обязательства и протесты жителей, эти правила могут стать главным испытанием мусорной реформы на ближайшие годы.

