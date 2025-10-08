Рекламодателям

В Новосибирске суд разрешил расторгнуть вторую мусорную концессию

  • 08/10/2025, 18:15
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске суд разрешил расторгнуть вторую мусорную концессию
В МинЖХК ранее сообщали, что по этому объекту нет отставания по окончательным срокам строительства и ввода в эксплуатацию

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение полностью удовлетворить иск МинЖКХ региона к АО «Спецавтохозяйство» в части прекращения реализации концессионного соглашения по строительству мусорного полигона на левом берегу Новосибирска, в районе Верх-Тулы. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

Между тем, сегодня утром на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дмитрий Яковлев отмечал, что по левому берегу пока продолжает работу АО «Спецавтохозяйство»: идет разработка проектной документации, прохождение и получение экспертизы.  Яковлев подчеркивал, что в общей дорожной карте по строительству Левобережного полигона по окончательным срокам строительства и ввода в эксплуатацию отставания пока нет.

Редакция Infopro54 обратилась за комментарием к регоператору АО «Спецавтохозяйство».

Напомним, первое концессионное соглашение в регионе было заключено в апреле 2023 года: строительство полигона на левом берегу. Наибольшее количество баллов получило новосибирское предприятие МУП «Спецавтохозяйство». «САХ» обещал построить полигон за 24 месяца, захоранивать 22% твердых коммунальных отходов, платить 10 млн рублей концессионной платы, а заявленный минимальный гарантированный объем приема отходов был равен нулю.

Второе соглашение подписано в ноябре 2023 года: создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на правом берегу в селе Раздольное.

В январе 2025 года стало известно, что мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза — до почти 7 млрд рублей каждый, а срок их строительства сдвинулся на два года. В марте  замминистра ЖКХ Евгений Ольховиков сообщал, что ведомство с участием заместителя губернатора области разрабатывает программу по финансовому оздоровлению АО «Спецавтохозяйство». По данным сервиса Контур Фокус, выручка компании в 2024 году составила 4 млрд рублей (+19%), чистый убыток — 14,5 млн рублей (-318%).

В июне в Новосибирске были созданы две компании в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Ранее редакция сообщала о том, что в июне 2025 года Министерство ЖКХ Новосибирской области подало два иска к АО «Спецавтохозяйство» о прекращении концессионных соглашений. Первая концессия была расторгнута в августе. Решение не было оспорено в месячный срок и вступило в законную силу.

Иллюстрация из рендера АО «Спецавтохозяйство», представленного на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента в апреле 2024 года.

