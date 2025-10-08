Рекламодателям

Мощности мусорных полигонов Новосибирской области практически исчерпаны

  • 08/10/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
мусорный полигон
В 2026 году работа почти половины площадок должна быть остановлена

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает продлить до 1 января 2028 года работу мусорных полигонов, организованных до 2019 года и не включённых в государственный реестр объектов размещения отходов (ОРО). Согласно действующему законодательству, они могут эксплуатироваться до 2026 года. Затем их надлежит исключить из территориальной схемы обращения с ТКО и рекультивировать.

Депутаты Заксобрания Омской области предложили включить такие полигоны в специальный перечень временно используемых объектов размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО), утверждаемый Минприроды России на основании предложений Российского экологического оператора (РЭО).

— Прекращение данной деятельности приведет к необходимости строительства новых полигонов на территориях субъектов для направления оставшихся потоков отходов. По состоянию на осень 2025 года в 30 субъектах Российской Федерации не решен вопрос дефицита мощностей по размещению ТКО, — говорится в пояснительной записке.

На территории Новосибирской области приём отходов осуществляется на 18 полигонах. Однако, как отметил аудитор региональной контрольно-счетной палаты Василий Круковский, их мощности практически исчерпаны.

— С 1 января 2026 года в соответствии с федеральным законодательством должна быть остановлена работа семи объектов размещения отходов с последующей их рекультивацией, — отметил он на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента.

Он добавил, что еще пять полигонов, зарегистрированных в государственном регистре, в 2026 году должны быть выведены из эксплуатации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.

— Это повлечет за собой увлечение транспортных плечей и как следствие увеличения стоимости перевозок, а также истощение мощностей действующих полигонов, — подчеркнул Василий Круковский.

Полигон в городе Искитиме Новосибирской области является одним из тех, выведение из эксплуатации которого запланирована на 2026 год. Он находится в федеральной программе, по которой предусмотрена рекультивация полигона ТКО (2029-2030 годы). Согласно терсхемы от 6 ноября 2024 года, на её проведение потребуется больше 106,7 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2026-2027 годы. Стоит отметить, что в начале июля 2025 года стало известно о прекращении работы полигона твердых бытовых отходов в Искитиме. Росприроднадзор отозвал у него лицензию. Весь городской мусор вывозился в Бердск. 12 сентября претензии Росприроднадзора к работе полигона в Искитиме были сняты, и он возобновил работу.

В начале сентября один из самых крупных мусорных полигонов «Левобережный» прекратил принимать строительный, промышленный мусор, остатки сырья и побочные продукты производства из-за недостатка места.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области активизируют работу по строительству мусорных полигонов.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

1 477

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : мусорный полигон


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова оставили под стражей
8/10/25 18:45
Бизнес Власть Право&Порядок
Красивые даты для свадьбы в октябре привлекли более 300 пар в Новосибирске
8/10/25 18:30
Общество
В Новосибирске суд разрешил расторгнуть вторую мусорную концессию
8/10/25 18:15
Бизнес Власть
Безработных новосибирцев могут обязать платить взносы на ОМС
8/10/25 18:00
Власть Медицина Общество
В Новосибирске закупили оборудование для уроков труда и ОБЗР на 88 млн рублей
8/10/25 17:30
Бизнес Власть Образование
Мощности мусорных полигонов Новосибирской области практически исчерпаны
8/10/25 17:00
Бизнес Власть
В Новосибирске после вспышки коклюша выросло число положительных тестов на антитела
8/10/25 16:05
Общество
Крупные банки России запустят оплату через iPhone во всех терминалах страны
8/10/25 15:38
Финансы
В Новосибирской области ожидается сильное понижение температуры
8/10/25 15:00
Общество
Новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации с поставками топлива в город
8/10/25 14:30
Общество
«Герои НовоСибири» изучили основы научно-технологической политики
8/10/25 14:20
Власть
Тариф на электроэнергию в Новосибирской области вырастет на 11%
8/10/25 14:00
Власть Общество
В Новосибирской области активизируют работу по строительству мусорных полигонов
8/10/25 13:00
Бизнес Власть Общество
Приюты Новосибирска перестали отдавать чёрных котов перед Хэллоуином
8/10/25 12:00
Общество
Василий Зуев: Страховщики сливают автоюристам информацию о ДТП по аналогии с черными агентами
8/10/25 11:00
Бизнес Страхование
В Новосибирске обсудили связь адвокатской монополии и цен на юридические услуги
8/10/25 10:00
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
Пенсионеры в Новосибирске включились в мошеннические схемы с квартирами
8/10/25 9:00
Недвижимость Общество Право&Порядок
Оптимальный платеж по ипотеке в Новосибирске составляет почти 68 тысяч рублей
7/10/25 19:00
Недвижимость Общество
В автопарк регионального МЧС Новосибирска поступила новая пожарная техника
7/10/25 18:15
Общество
В Барабинске открыли новую современную детскую поликлинику
7/10/25 18:10
Власть
Популярное
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Новости компаний
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять