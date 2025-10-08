Мощности мусорных полигонов Новосибирской области практически исчерпаны

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает продлить до 1 января 2028 года работу мусорных полигонов, организованных до 2019 года и не включённых в государственный реестр объектов размещения отходов (ОРО). Согласно действующему законодательству, они могут эксплуатироваться до 2026 года. Затем их надлежит исключить из территориальной схемы обращения с ТКО и рекультивировать.

Депутаты Заксобрания Омской области предложили включить такие полигоны в специальный перечень временно используемых объектов размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО), утверждаемый Минприроды России на основании предложений Российского экологического оператора (РЭО).

— Прекращение данной деятельности приведет к необходимости строительства новых полигонов на территориях субъектов для направления оставшихся потоков отходов. По состоянию на осень 2025 года в 30 субъектах Российской Федерации не решен вопрос дефицита мощностей по размещению ТКО, — говорится в пояснительной записке.

На территории Новосибирской области приём отходов осуществляется на 18 полигонах. Однако, как отметил аудитор региональной контрольно-счетной палаты Василий Круковский, их мощности практически исчерпаны.

— С 1 января 2026 года в соответствии с федеральным законодательством должна быть остановлена работа семи объектов размещения отходов с последующей их рекультивацией, — отметил он на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента.

Он добавил, что еще пять полигонов, зарегистрированных в государственном регистре, в 2026 году должны быть выведены из эксплуатации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.

— Это повлечет за собой увлечение транспортных плечей и как следствие увеличения стоимости перевозок, а также истощение мощностей действующих полигонов, — подчеркнул Василий Круковский.

Полигон в городе Искитиме Новосибирской области является одним из тех, выведение из эксплуатации которого запланирована на 2026 год. Он находится в федеральной программе, по которой предусмотрена рекультивация полигона ТКО (2029-2030 годы). Согласно терсхемы от 6 ноября 2024 года, на её проведение потребуется больше 106,7 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2026-2027 годы. Стоит отметить, что в начале июля 2025 года стало известно о прекращении работы полигона твердых бытовых отходов в Искитиме. Росприроднадзор отозвал у него лицензию. Весь городской мусор вывозился в Бердск. 12 сентября претензии Росприроднадзора к работе полигона в Искитиме были сняты, и он возобновил работу.

В начале сентября один из самых крупных мусорных полигонов «Левобережный» прекратил принимать строительный, промышленный мусор, остатки сырья и побочные продукты производства из-за недостатка места.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области активизируют работу по строительству мусорных полигонов.