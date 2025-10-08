В Новосибирской области активизируют работу по строительству мусорных полигонов

На первом заседании комитета по ЖКХ регионального парламента нового созыва депутаты поинтересовались у представителей профильного министерства, как правительство планирует решать вопрос со строительством новых полигонов вблизи Новосибирска для утилизации ТКО. Законодатели напомнили, что емкость имеющихся площадок практически исчерпана.

— Ситуация сама по себе не решается. Планируются ли какие-то меры поддержки для реализации этого проекта? Проблема серьёзная, к ней привлечено большое внимание общественности, — отметил депутат, гендиректор АО «АРЖС» Ашот Рафаелян.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дмитрий Яковлев подтвердил, что проблема с реализацией концессионных соглашений по-прежнему существует.

— Созданы юридические лица, которые, согласно дорожной карте, будут заходить на правобережный полигон. По левому берегу пока продолжает работу АО «Спецавтохозяйство»: идет разработка проектной документации, прохождение и получение экспертизы, — пояснил чиновник.

По его словам, в общей дорожной карте по строительству Левобережного полигона по окончательным срокам строительства и ввода в эксплуатацию отставания пока нет.

— Все под контролем. Мы надеемся, что это соглашение будет выполнено, — подчеркнул Яковлев.

Председатель комитета Олег Подойма парировал, что ситуацию с полигонами трудно характеризовать словосочетанием «под контролем». Он отметил, что 10 октября вопрос с полигонами планируется рассмотреть на рабочей группе, а 15 — в рамках внеочередного заседания комитета.

Дмитрий Яковлев также прокомментировал вопрос с финансовым оздоровлением и мерами государственной поддержки регионального оператора. Необходимость принятия этих мер обсуждалась еще в марте.

— В разработке находится соответствующий законопроект по мерам господдержки. Сам регоператор также провел аудит своей работы, и сейчас принимает управленческие решения по снижению собственных издержек, по работе с контрактами, которые приносят убытки для того, чтобы улучшить свою работу, — пояснил чиновник.

Напомним, первое концессионное соглашение в регионе было заключено в апреле 2023 года: строительство полигона на левом берегу. Наибольшее количество баллов получило новосибирское предприятие МУП «Спецавтохозяйство». «САХ» обещал построить полигон за 24 месяца, захоранивать 22% твердых коммунальных отходов, платить 10 млн рублей концессионной платы, а заявленный минимальный гарантированный объем приема отходов был равен нулю.

Второе соглашение подписано в ноябре 2023 года: создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на правом берегу в селе Раздольное.

В январе 2025 года стало известно, что мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза — до почти 7 млрд рублей каждый, а срок их строительства сдвинулся на два года. В марте замминистра ЖКХ Евгений Ольховиков сообщал, что ведомство с участием заместителя губернатора области разрабатывает программу по финансовому оздоровлению АО «Спецавтохозяйство». По данным сервиса Контур Фокус, выручка компании в 2024 году составила 4 млрд рублей (+19%), чистый убыток — 14,5 млн рублей (-318%).

В июне в Новосибирске были созданы две компании в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

В июне 2025 года Министерство ЖКХ Новосибирской области подало два иска к АО «Спецавтохозяйство» о прекращении концессионных соглашений.

Ранее редакция сообщала о том, что Левобережный полигон в Новосибирске прекратил прием части мусора. Регоператор заявил, что емкость площадки почти исчерпана.