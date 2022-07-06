РЖД запустят дополнительные поезда на Суперкубок России

Теперь еще больше болельщиков смогут посетить матч за OLIMPBET Суперкубок России. Благодаря дополнительным поездам дальнего следования, которые планируют запустить Российские железные дороги (РЖД), фанаты московского «Спартака» смогут без труда попасть на матч-открытие нового футбольного сезона.

Напомним, матч за Суперкубок России состоится 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало в 18:00. Котировки на поединок между «Зенитом» и «Спартаком» в линии 1Win свидетельствуют о большой вероятности победы действующего чемпиона. Как зайти на сайт букмекера, рассказывается здесь (18+).

Петербургская команда получила возможность побороться за Суперкубок благодаря победе в прошлом сезоне РПЛ. «Спартак» получил право принять участие в матче после завоевания Кубка страны.

Специальные два поезда будут отправлены из Москвы 8 и 9 июля. Обратно в столицу болельщики смогут вернуться 10 и 11 июля. Точное расписание уже представлено на сайте РЖД.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» также увеличит количество рейсов до 30 в день. Полеты будут выполняться с частотой не менее одного в час. В воскресенье число рейсов в направлении Петербург — Москва достигнет 33.

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