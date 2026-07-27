Над Новосибирском взойдет «Оленья Луна»

28 июля жители Новосибирска увидят одно из самых ярких астрономических событий лета — «Оленью Луну». Полнолуние наступит в четверг, но уже с вечера спутник Земли будет казаться почти круглым.

Увидеть полную Луну новосибирцы смогут в ночь с 28 на 29 июля. Для этого не понадобятся телескопы или бинокли, достаточно найти место с открытым видом на восточную или юго-восточную сторону горизонта. Лучше всего выбирать участки подальше от городских огней, за городом.

В эту ночь Луна расположится низко над горизонтом. Проходя через плотные слои атмосферы, ее свет преломится, и привычный белый диск окрасится в золотистые, медные, оранжевые или даже красноватые тона.

Свое название «Оленья Луна» получила благодаря традициям американских индейцев: именно в этот период у молодых оленей начинают расти новые рога. В разных культурах это полнолуние также величали «Грозовой Луной» (из-за частых ливней), «Лососевой Луной» (в пору нереста), «Сенной Луной» (в начале сенокоса), «Ягодной Луной» или «Малиновой Луной», а также «Травяной Луной» — когда знахари собирали лекарственные растения.

Ранее редакция сообщала о том, что волчья Луна взошла над Новосибирском.