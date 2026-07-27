Названы суммы первых больничных для самозанятых

Самозанятые жители Новосибирской области смогут получить первые выплаты по больничным листам уже в августе 2026 года. Максимальная сумма компенсации за месяц достигнет 35 тысяч рублей, однако точный размер зависит от стажа работы и ранее выбранного тарифа страховки.

В программе добровольного социального страхования, запущенной с января этого года, доступны два варианта страховой суммы: 35 тысяч и 50 тысяч рублей. Ежемесячный взнос при этом составляет 1344 или 1920 рубля соответственно (тариф — 3,84% от суммы). Чтобы претендовать на пособие, необходимо платить взносы не менее полугода.

Как пояснил ТАСС доцент Финансового университета Игорь Балынин, окончательный размер больничного рассчитывается с учетом страхового стажа гражданина. Например, при максимальном стаже (от 8 лет) и страховке на 50 тысяч рублей выплата составит полные 35 тысяч рублей. Если стаж меньше, сумма снижается пропорционально: при стаже 5–8 лет — до 28 тысяч, а при стаже до 5 лет — до 21 тысячи рублей.

По его словам, те, кто подключился к программе в январе и исправно вносил платежи с февраля по июль, уже в середине лета смогут получить первую компенсацию при наступлении страхового случая.

Ранее редакция сообщала о том, что иностранным работникам в Новосибирске изменят порядок выплаты пособий.