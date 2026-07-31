В Новосибирске недельный рост цен на бензин достиг 14%

Новосибирскстат опубликовал еженедельную сводку об изменении потребительских цен на основные товары и услуги в регионе. Согласно данным ведомства, за неделю с 20 по 27 июля цены на бензин и дизельное топливо резко выросли.

На 27 июля средняя цена на бензин марки АИ-92 в Новосибирской области составила 87,05 рубля за литр, АИ-95 — 93,98 рубля, АИ-98 и выше — 104,98 рубля. Дизельное топливо подорожало до 99,15 рубля. Для сравнения: 20 июля эти же показатели были на уровне 79,40 рубля (АИ-92), 84,53 рубля (АИ-95), 91,74 рубля (АИ-98 и выше) и 90,75 рубля (дизель).

Максимальный рост зафиксирован у бензина марок АИ-98 и выше — 14,4%. АИ-95 стал дороже на 11,2%, АИ-92 — на 9,6%, дизельное топливо — на 9,3%.

Росстат сообщает, что за неделю средние цены на бензин в Новосибирской области выросли на 10,4%. Это максимальный показатель среди всех российских регионов.

Примечательно, что в Новосибирской области цены различаются. В Новосибирске литр бензина, по данным Новосибирскстата, примерно на два рубля дороже, чем в среднем по Новосибирской области.

Наблюдаемая бензиновая инфляция — то есть то, как изменение цен оценивают потребители по табло АЗС, — существенно выше официальной. Предыдущие недели июля статистика фиксировала незначительные изменения, хотя на заправках цены переписывались активно. Именно в июле на многих АЗС цены на бензин стали трёхзначными и перестали помещаться в стандартные табло. К концу июля такого резкого роста потребители уже не видят. Наблюдатели считают, что официальная статистика запаздывает с регистрацией реальных цен.

На ситуацию с ценами на текущей неделе обратил внимание Российский топливный союз (РТС). Письмо об этом он направил в правительство РФ.

— В настоящее время независимые АЗС практически не имеют возможности приобретения топлива в оптовом звене по ценам, соответствующим биржевым индикаторам. Объёмы биржевых продаж неуклонно сокращаются. Купленные и предоплаченные партии биржевого товара отгружаются либо с большой задержкой, либо сделки расторгаются после неоднократного продления сроков отгрузки. Мелкооптовые внебиржевые продажи сбытовыми структурами ВИНК по ценам, соответствующим биржевым индикаторам, отсутствуют. Доступны лишь небольшие объёмы топлива по ценам, в 1,5–2 раза превышающим биржевые индикаторы, которые поступают по импорту или продаются на условиях самовывоза автомобильным транспортом на некоторых базисах ВИНК или на нефтебазах, — говорится в письме РТС.

Иллюстрацией к указанной проблеме служат табло новосибирских АЗС. С момента начала топливного кризиса — уже больше месяца — цены на различных заправках отличаются в 2–2,5 раза. Хотя в последнюю неделю июля на некоторых частных заправках цены снизились, разрыв остаётся существенным.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области ФАС выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива.