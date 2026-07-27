Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

В Новосибирске определили дома для капремонта на два года

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

В проекты перечней вошли более 800 объектов в разных районах города

На официальном сайте мэрии Новосибирска появились проекты постановлений с перечнями многоквартирных домов, где в 2027 и 2028 годах планируется провести капитальный ремонт общего имущества.

В документах указано, что в 2027 году работы запланированы в 519 домах, в 2028-м — более чем в 300. В перечни вошли объекты, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта самостоятельно. Ремонт планируется проводить в соответствии с региональной программой капремонта на 2014–2052 годы и краткосрочным планом на 2026–2028 годы.

В списки попали дома на многих улицах: Бориса Богаткова, Гоголя, Зорге, Блюхера, Петухова, Танковой, Ватутина, Дзержинского и других. В перечне на 2027 год также значатся адреса на Богдана Хмельницкого, Большевистской, Владимировской и Героев Труда.

Ремонт планируется провести в домах, включённых в региональную программу, собственники которых не приняли самостоятельного решения. В таких случаях решение принимает муниципалитет.

Напомним, в 2026 году в Новосибирской области продолжилась работа по техническому обследованию жилых домов для улучшения программы капремонта. Было запланировано оценить состояние более 1,6 тыс. зданий. Также в регионе прорабатывается вопрос о введении дифференцированного взноса на капремонт: тариф может зависеть от муниципалитета, типа и этажности дома, а также от стоимости работ.

Ранее редакция сообщала, что свыше 450 млн рублей задолженности за капремонт предъявили новосибирцам.

Фото редакции Infopro54, автор — Юлия Данилова

Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : недвижимость многоквартирные дома Капремонт жилья жкх

1 220
0
0
Предыдущая статья
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС
Следующая статья
Номинация Сбера «ПРО технологии будущего» на конкурсе «Сибирь.ПРО»

Новосибирский бизнес выступил против продажи своих товаров с горевших складов WB

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские предприниматели, торгующие на Wildberries, начали получать первые компенсационные выплаты от маркетплейса, но называют их незначительными. Ситуация с урегулированием ущерба, по их словам, остается неопределенной. Кроме того, продавцы говорят, что товары с пострадавших при атаках БПЛА складов стали поступать в продажу, и называют это тревожными фактами.

Продавцы, реализующие свой товар на маркетплейсе, считают, что выпуск товаров до выяснения ситуации и получения всех документов сопряжен с рисками. Они не уверены, что товар не пострадал и находится в надлежащем качестве.

Читать полностью

Шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Непарный шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибирского федерального округа. Общая площадь лесных массивов, обработанных от вредных насекомых в 2026 году, составила 69,4 тыс. га. Это на 14,8 тыс. га меньше, чем планировалось изначально (84,2 тыс. га). Площадь сократилась после контрольных обследований. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по СФО Михаил Карнаухов на пресс-конференции.

— Зима была достаточно во многих субъектах холодная, и насекомые не везде перезимовали благополучно. В связи с чем вспышки были сокращены, и, соответственно, площади обработки стали меньше, — пояснил спикер.

Читать полностью

Названы суммы первых больничных для самозанятых

Автор: Артем Рязанов

Самозанятые жители Новосибирской области смогут получить первые выплаты по больничным листам уже в августе 2026 года. Максимальная сумма компенсации за месяц достигнет 35 тысяч рублей, однако точный размер зависит от стажа работы и ранее выбранного тарифа страховки.

В программе добровольного социального страхования, запущенной с января этого года, доступны два варианта страховой суммы: 35 тысяч и 50 тысяч рублей. Ежемесячный взнос при этом составляет 1344 или 1920 рубля соответственно (тариф — 3,84% от суммы). Чтобы претендовать на пособие, необходимо платить взносы не менее полугода.

Читать полностью

Над Новосибирском взойдет «Оленья Луна»

Автор: Артем Рязанов

28 июля жители Новосибирска увидят одно из самых ярких астрономических событий лета — «Оленью Луну». Полнолуние наступит в четверг, но уже с вечера спутник Земли будет казаться почти круглым.

Увидеть полную Луну новосибирцы смогут в ночь с 28 на 29 июля. Для этого не понадобятся телескопы или бинокли, достаточно найти место с открытым видом на восточную или юго-восточную сторону горизонта. Лучше всего выбирать участки подальше от городских огней, за городом.

Читать полностью

Лидерство в СФО: торговая отрасль Новосибирской области демонстрирует высокие результаты

Губернатор Андрей Травников поздравил сотрудников сферы торговли с их профессиональным праздником, подчеркнув ключевую роль и надежность этой отрасли для Новосибирской области. Он отметил, что торговля играет существенную роль в экономике региона, являющегося важным логистическим центром для значительной части Сибирского федерального округа. Губернатор подчеркнул, что развитая оптовая торговля и распределительные мощности позволяют бесперебойно снабжать всем необходимым как жителей крупных городов, так и отдаленных сельских населенных пунктов, что неоднократно доказывалось в периоды кризисов.

С отчетом о развитии торговой отрасли региона перед губернатором выступил исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин. В настоящее время в регионе функционирует свыше 34 тысяч объектов потребительского рынка, включая более 12 тысяч стационарных розничных точек и свыше 2,5 тысяч предприятий общественного питания. Около 20% экономически активного населения области занято в сфере торговли.

Читать полностью

В Новосибирске выросла интенсивность дорожного движения

Автор: Артем Рязанов

За прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, в Новосибирской области зафиксировали увеличение трафика на 1%. Самый заметный скачок пришелся на 25 июля, когда поток автомобилей вырос на 5% по сравнению с обычными показателями. Такую статистику на оперативном совещании в правительстве региона привел министр транспорта Анатолий Костылевский.

Глава ведомства также доложил, что все автопредприятия области обеспечены топливом в полном объеме. По его словам, дефицита на заправках в ближайшее время не ожидается.

Читать полностью
Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Туризм

В Новосибирской области нашли 88 точек туристического притяжения

Общество

Новосибирский бизнес выступил против продажи своих товаров с горевших складов WB

Бизнес Власть

Шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибири

Общество

Названы суммы первых больничных для самозанятых

Общество

Над Новосибирском взойдет «Оленья Луна»

Бизнес Недвижимость

«Дешевые квадраты вымываются»: на смену студиям приходят евродвушки

Власть

Лидерство в СФО: торговая отрасль Новосибирской области демонстрирует высокие результаты

Бизнес Финансы

Новосибирцы стали чаще закрывать кредиты раньше срока

Авто Общество

В Новосибирске выросла интенсивность дорожного движения

Власть

Номинация Сбера «ПРО технологии будущего» на конкурсе «Сибирь.ПРО»

Власть Общество

В Новосибирске определили дома для капремонта на два года

Общество

Путин разрешил Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС

Общество

На восстановление участка ливневки в Новосибирске потратят 9,3 миллиона рублей

Общество

С 1 сентября билеты на электрички можно вернуть онлайн, но не в Новосибирске

Общество

В Новосибирске резко подорожал сахар – цены превысили отметку в 80 рублей

Город

На Ипподромской магистрали В Новосибирске начался капитальный ремонт

Бизнес

Фонд «Больше хорошего!» собирает Новосибирск на главный экофест города

Общество

Две защитницы новосибирских памятников объявили голодовку из-за нового закона

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности