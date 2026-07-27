В Новосибирске определили дома для капремонта на два года

На официальном сайте мэрии Новосибирска появились проекты постановлений с перечнями многоквартирных домов, где в 2027 и 2028 годах планируется провести капитальный ремонт общего имущества.

В документах указано, что в 2027 году работы запланированы в 519 домах, в 2028-м — более чем в 300. В перечни вошли объекты, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта самостоятельно. Ремонт планируется проводить в соответствии с региональной программой капремонта на 2014–2052 годы и краткосрочным планом на 2026–2028 годы.

В списки попали дома на многих улицах: Бориса Богаткова, Гоголя, Зорге, Блюхера, Петухова, Танковой, Ватутина, Дзержинского и других. В перечне на 2027 год также значатся адреса на Богдана Хмельницкого, Большевистской, Владимировской и Героев Труда.

Ремонт планируется провести в домах, включённых в региональную программу, собственники которых не приняли самостоятельного решения. В таких случаях решение принимает муниципалитет.

Напомним, в 2026 году в Новосибирской области продолжилась работа по техническому обследованию жилых домов для улучшения программы капремонта. Было запланировано оценить состояние более 1,6 тыс. зданий. Также в регионе прорабатывается вопрос о введении дифференцированного взноса на капремонт: тариф может зависеть от муниципалитета, типа и этажности дома, а также от стоимости работ.

Ранее редакция сообщала, что свыше 450 млн рублей задолженности за капремонт предъявили новосибирцам.