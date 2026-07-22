О людях, которые дают свет: номинация «ПРОфессия энергетик» генерального партнёра конкурса ПАО «Россети Сибирь»

От стабильной работы энергетического комплекса зависят развитие регионов, функционирование промышленных предприятий, устойчивость социальной сферы и качество жизни населения. На федеральном и региональном уровнях ведётся системная работа по модернизации сетей, внедрению новых технологий и подготовке квалифицированных кадров.

Сотрудникам энергетического комплекса Сибири в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посвящена номинация «ПРОфессия энергетик». Её учредителем выступает генеральный партнёр проекта – ПАО «Россети Сибирь».

Компания «Россети Сибирь» входит в Группу «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям Группы «Россети» передается 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. В 2025 году «Россети Сибирь» получила статус системообразующей территориальной сетевой организации во всех регионах Сибирского федерального округа. Территория обслуживания «Россети Сибирь» охватывает более 1,7 миллиона квадратных километров в 8 субъектах России, общая протяжённость линий электропередачи составляет 278 тысяч километров.

В 2025 году в рамках XV «Сибирской медианедели» победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили энергообъекты «Россети Сибирь» в Красноярске. Для них была организована экскурсия «Ток времени: тайны правобережных кварталов ХХ века», разработанная сотрудниками компании к её 20-летию. Журналистов познакомили с историей развития электрических сетей в столице Красноярского края, которая началась на правом берегу Енисея. Кроме того, победители конкурса побывали на подстанции, которая снабжает электроэнергией центр Красноярска.

В этом году к участию в номинации принимаются материалы о рабочих и инженерных профессиях в сфере энергетики, их престиже, а также о трудовых достижениях и профессиональном опыте работников отрасли. Награда в номинации «ПРОфессия энергетик» присуждается в двух категориях: автор печатного/интернет-СМИ и журналист электронного СМИ.

В конкурсе принимают участие материалы или серии материалов, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.