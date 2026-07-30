Новосибирцы отказались от годовых абонементов в фитнес

В первой декаде 2026 года число клиентов новосибирских фитнес-центров сократилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а в апреле падение посещаемости усилилось ещё на 3,8%. Снижение спроса, которое начало фиксироваться ещё во второй половине 2025 года, постепенно приводит к падению прибыли клубов. Эти данные приводит Национальное фитнес-сообщество.

Летний период в фитнес-индустрии традиционно считается сезоном спада. Однако, как рассказала Infopro54 вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта Новосибирской области Екатерина Панферова, дело не только в сезонности.

— С началом топливного кризиса посещаемость фитнес-центров в Новосибирске стала заметно снижаться. Многие клиенты просто не приезжали на заранее согласованные индивидуальные тренировки. Этим летом впервые стала наблюдать картину, как тренеры неторопливо попивают чай в то время, когда должны заниматься с посетителями. Люди, проживающие отдалённо от залов, просто не доезжают до нас. Они либо стоят в очереди за бензином, либо вовсе отказываются от авто в ожидании стабилизации ситуации, — пояснила эксперт.

В целом ситуацию в фитнес-индустрии Екатерина Панферова называет «отвратительной», подчеркивая, что с данными проблемами сталкиваются владельцы бизнеса по всей стране.

— Недавно вернулась с общероссийского мероприятия «Россия-Фитнес». Представители рынка в один голос говорят о снижении посещаемости. И причин тому несколько. От вполне очевидных, таких как снижение доходов населения и невозможность долговременного планирования, до более частных. Во-первых, люди давно перешли в режим экономии, а спорт — это не хлеб и не соль, без которых никак не обойтись. Во-вторых, в нашей стране стало сложно составлять планы в долгосрочной перспективе, поэтому годовой тариф выкупать практически перестали. В-третьих, стартовал сезон отпусков, а любое путешествие с каждым годом обходится все дороже. И все сбережения в итоге уходят на поездку к морю, — объясняет собеседница редакции.

В целях экономии семейного бюджета многие завсегдатаи клубов переносят тренировки на открытый воздух, приостанавливая действие абонемента на теплый сезон.

— То есть даже элементарный комфорт для новосибирцев уходит на второй план. Люди готовы заниматься на грязных ковриках, под палящим солнцем, отмахиваясь от насекомых, чтобы хоть немного сэкономить, — говорит эксперт.

В этом году наметился и новый тренд в фитнес-индустрии Новосибирска: спортивные клубы стали активно посещать подростки, в то время как мужчин становится все меньше.

— Летом родители стремятся всеми способами отвлечь своих детей от гаджетов. И в этом году для подрастающего поколения стали довольно активно выкупать абонементы. Ребята младше 18 лет посещают как легкие фитнес-тренировки, так и силовые. При этом мужчин в залах становится все меньше. И эта тенденция стала проявляться с началом СВО, — завершила вице-президент.

Ранее редакция сообщала о том, что мешает новосибирцам достичь оптимальных фитнес-результатов.